Orange Flex odpala petardę. Zapomnij o "tanich" eSIMach na wakacje

Do tej pory, osoby wyjeżdżające za granicę na wakacje, a chcące dla bezpieczeństwa zaopatrzyć się w dodatkowy transfer danych na wirtualnej karcie eSIM, musiały korzystać z rozwiązania dostarczanego przez Airalo czy ostatnio Revolut.

Od teraz wygodnie i szybko zrobicie to samo w aplikacji mobilnej Orange Flex, dzięki nowej (dodatkowej usłudze, oprócz oferty komórkowej) - Orange Flex Travel.

Nie ma tu konieczności zamawiania numeru w ofercie komórkowej Orange Flex, możecie bez problemu skorzystać z osobna z zamówienia samej karty eSIM z internetem mobilnym, z którego skorzystacie w wielu krajach na całym świecie. Między innymi:

Na start klienci Orange Flex Travel będą mogli skorzystać z roamingu w ponad 100 krajach. Działa on dokładnie tak samo jak w Orange Flex — pakiet opłaca się z góry i korzystamy z internetu do wyczerpania limitu lub upłynięcia ważności pakietu. Eliminuje to ryzyko niespodziewanych wysokich rachunków po powrocie z wakacji. W Orange Flex Travel — w odróżnieniu od pełnej oferty Orange Flex z Planem — skorzystamy wyłącznie z internetu.