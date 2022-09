Znasz Asane, Monday, Clickup lub Jire? Czas poznać polską alternatywę, IC Project.

Programy do zarządzania pracą to codzienność w polskich firmach. Każdy poukładany biznes w obecnych czasach musi być wyposażony w narzędzia technologiczne. Na rynku dostępnych jest wiele programów tego typu, a wybór odpowiedniego zawsze stanowi spore wyzwanie. Programy jak ClickUp, Monday, Asana, Bitrix24 czy Jira pewnie nie są Ci obce. W tym przypadku musisz poznać polską alternatywę, która skutecznie konkuruje z wymienionymi zagranicznymi gigantami. To narzędzie IC Project, które gwarantuje dokładnie to, czego oczekujesz od programu wspierającego Twoją pracę. Analizujemy rynek i wskazujemy różnice między IC Project, a resztą stawki.

Czy warto korzystać z narzędzia wspierającego organizację Twojej pracy?

Na powyżej zadanie pytanie nie będzie może być żadnej innej odpowiedzi, niż odpowiedź twierdząca. Niektórzy nie wyobrażają sobie swojej pracy bez odpowiedniego narzędzia, które pozwoli lepiej pracować z zadaniami, projektami czy współpracować zespołowo. Technologia podąża razem z naszymi potrzebami, a więc grzechem byłoby jej nie wykorzystywać. Narzędzia budowane są w maksymalnej intuicyjności, aby nie generować dodatkowej pracy, a usprawniać realne procesy.

Dodatkowy trend pracy zdalnej i hybrydowej napędza konieczność wykorzystywania programów w technologii chmurowej, które krótko mówiąc, gwarantują bieżący dostęp do danych i współpracę bez względu na lokalizację. Wybuch pandemii sprzed kilku lat pokazał duże braki narzędziowe w wielu firmach - większość wyciągnęła wnioski i wdrożyła programy do swojej codziennej pracy.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego programu?

Wybór odpowiedniego programu to prawdziwe wyzwanie. Rynek systemów do zarządzania projektami czy, ogólnie rzecz ujmując, organizacji pracy jest bardzo szeroki. Każdy program ma pewne różnice funkcjonalne, w swoim interfejsie, usługach dodatkowych czy cenie. Z drugiej strony, każda firma ma nieco inne potrzeby. W branży budowlanej Twoje projekty będą dzielone na etapy, zauważymy wysoki poziom skomplikowania, a do tego potrzebne będzie kontrolowanie całego harmonogramu czasowego etapów. W marketingu natomiast wyróżnimy mniejsze projekty, ale konkretyzowane na zadaniach, wymianie informacji i pełnej współpracy zespołowej. Każda firma, odmienna branża, inne potrzeby. Dlatego też każde narzędzie ma rację bytu i swoich klientów.

Funkcjonalność to podstawowy element każdego programu do zarządzania pracą. To oczywiste, że mając konkretne wyzwania organizacyjnie, system musi je spełnić funkcjonalnie. Nie warto jednak patrzeć tylko i wyłącznie na ten aspekt, bo możesz bardzo szybko wpaść w ciemny zaułek. Niezwykle ważnym elementem jest intuicyjność programu i przyjazny interfejs. Co uzyskasz z funkcjonalności, jeśli za każdym razem będzie to wymagało dziesiątek kliknięć? Jak będziesz sobie radzić w programie wymagającym czasochłonnej nauki z jego korzystania? Warto postawić na narzędzia, które są funkcjonalne, a przy tym intuicyjne z nowoczesnym interfejsem. Program do zarządzania pracą musi być przyjaznym środowiskiem do pracy dla każdego z pracowników.

Na dokładkę trzeba wspomnieć o wsparciu i wdrożeniu. Sporo globalnych systemów wsparcie opiera o dostępne materiały edukacyjne – w wielu przypadkach nie jest to niestety wystarczające. Firma i zespół często potrzebują bieżącej pomocy, a przede wszystkim wsparcia wdrożeniowego. To aspekt, który bardzo mocno wyróżnia IC Project ze wspomnianej konkurencji. Każda firma może w tym narzędziu liczyć na specjalną usługę wdrożeniową w formie zdalnej lub stacjonarnej, a w ramach subskrypcji ma wsparcie dedykowanego konsultanta. Rzadko jest to spotykane na rynku systemów IT, zwłaszcza w modelu SaaS, więc zdecydowanie należy to wyróżnić i postawić plus przy IC Project.

Rynek programów do zarządzania projektami, a miejsce IC Project w wyścigu...

Rynek programów do zarządzania pracą jest bardzo szeroki i bogaty. Zdecydowanie daleko w tym przypadku do monopolu jakiegokolwiek produktu, ponieważ każde narzędzie ma pewne różnice, a tym samym trafia w potrzeby przeróżnych firm szukających wsparcia. Wymieniane wyżej narzędzia dotarły na polski rynek z zagranicy i funkcjonują globalnie – nie dziwi więc fakt, że mają rzeszę zwolenników. Tym bardziej jednak cieszy fakt rosnącej popularności IC Project, który na trudnym i bogatym rynku zdecydowanie nawiązał walkę z zagraniczną konkurencją.

Obecnie IC Project wykorzystywany jest w wielu firmach, które możemy przypisać do różnych branż. Narzędzie zostało zaprojektowane do zarządzania projektami, natomiast kompleksowość tego programu wpisuje się w ogólne pojęcie zarządzania pracą. System na co dzień jest kluczowy w firmach IT, agencjach marketingowych, biurach projektowych, architektonicznych, firmach przemysłowych czy nawet największych klubach sportowych w Polsce (Lech Poznań, Piast Gliwice czy Ruch Chorzów robi duże wrażenie!). Jak widać, zastosowanie IC Project znajduje w wielu branżach, wszystko jednak wynika z dużej kompleksowości programu oraz sporej elastyczności.

IC Project to system zbudowany modułowo, dzięki czemu każda firma może dostosować funkcjonalność narzędzia dokładnie do swoich potrzeb. Narzędzie może stanowić wsparcie projektowo-zadaniowe, ale również w pełni organizacyjne. W procesie projektowania staraliśmy się zadbać maksymalnie o intuicyjność programu, aby złapać złoty środek pomiędzy funkcjonalnością, a przyjaznym interfejsem. Feedback od naszych klientów, często największych polskich firm, które zamieniają zagraniczne narzędzia na nasz polski produkt bardzo mocno buduje i napędza do rozwoju. - wspomina Norbert Sinkiewicz, Head of Marketing w IC Project.

Każda firma może IC Project wykorzystywać do nieco innego procesu. Firmy większe zdecydowanie będą nastawione na proces projektowy, bo w tym nie powinno absolutnie niczego brakować funkcjonalnie w zakresie oferowanym przez IC Project. System w końcu został zaprojektowany do zarządzania projektami, gdzie można dowolnie stworzyć strukturę projektową (podział na etapy, tablice zadaniowe czy pojedyncze zadania – Ty decydujesz), automatycznie otrzymasz harmonogram projektu, moduł finansowy czy system szablonowy pozwalający pracować na podobnych procesach.

Jeśli Twoja firma jest mniejsza i potrzebuje organizacji pracy zadaniowej, konfigurowalność i kompleksowość IC Project pozwoli dostosować całe narzędzie na własne potrzeby. System oferuje pełne zarządzanie zadaniami w przeróżnych widokach (dokładnie tak, jak zagraniczne softy!), środowisko własnej produktywności, wymianę plików i dokumentów czy dodatki jak: kalendarz zespołowy, moduł urlopów i nieobecności, baza wiedzy firmowej, a nawet wbudowany CRM. Duża funkcjonalność systemu pozwala każdą mniejszą firmę zorganizować od A do Z. Narzędzie będzie tym samym stanowić platformę do współpracy zespołowej ze wszystkimi kluczowymi potrzebami.

Połączenie funkcjonalne kluczem do sukcesu IC Project?

Bez wątpienia dużym wyróżnikiem w IC Project jest połączenie wielu funkcjonalności, które zazębiają się ze sobą. Pierwszym autorskim połączeniem, które rzadko można spotkać jest trójstronne połączenie projektów, finansów i czasów pracy. Narzędzie posiada pełne możliwości do zarządzania projektami i zadaniami, ale to wszystko zostało spięte z funkcjami mierzenia i raportowania czasu pracy, a także pełnym projektowym modułem finansowym.

Jeśli prowadzisz projekty dla klientów zewnętrznych, a pieniądze są ważnym elementem Twoich projektów (gdzie nie są?) to IC Project może być tym, co będzie stanowiło znakomite rozwiązanie. Pracownik mierzy i raportuje czas pracy (w dowolny sposób!) na zdefiniowanych zadaniach, a koszt jego pracy automatycznie przelicza się na koszty projektowe i widzisz to w pełnym module finansowym. Dodatkowo możesz stworzyć prognozę finansową, aby mieć wartości do porównania - kiedy następuje odchylenie, a kiedy przekroczenie? Na bieżąco widzisz rosnące koszty wewnętrzne, jak i zewnętrzne (możesz je dowolnie dodawać w narzędziu razem z dokumentami kosztowymi), a także wynik finansowy. Do tego zostały zaprojektowane specjalne raporty czasowe, finansowe czy projektowe. Dzięki temu, wszystkie kluczowe wskaźniki projektowe i finansowe masz pod kontrolą.

Projekt, czas pracy i finanse – to połączenie funkcji stanowi bardzo duży wyróżnik IC Project na tle konkurencji. Na rynku mamy wiele firm, które pracują projektowo dla klientów zewnętrznych. W tej specyfice pracy każda usługa wiąże się z wyceną, a żeby to zrobić poprawnie potrzebujemy danych. My zapewniamy wszystkie kluczowe informacje, co pozwala zarządzać całym procesem w jednym narzędziu w sposób bardzo prosty i intuicyjny. - dodaje Norbert Sinkiewicz.

Połączenie wspomnianych trzech światów jest tym, czego szuka każda firma pracująca projektowo z klientami. Często niepotrzebnie mecząc się w alternatywnych narzędziach, a mając pod nosem polski produkt. To proces, który na co dzień funkcjonuje w każdej firmie IT, agencji marketingowej, pracowniach architektonicznych czy automatyce przemysłowej. Tematyka projektów nie ma znaczenia, ponieważ proces jest wręcz identyczny bez względu na branżę danej firmy.

Pamiętajmy również, że IC Project to narzędzie, które gwarantuje wbudowany moduł CRM. To dodatkowy wyróżnik na rynku dla tego programu, ponieważ oferuje jeszcze lepsze spięcie wszelkich projektów zewnętrznych. Tworzysz historię komunikacyjną, operacyjną i kosztową pod klienta. Jeśli chcesz, możesz nawet wystawiać faktury i łączyć wszystkie kluczowe informacje w jednym miejscu. Co jednak w sytuacji potrzeby współpracy z podwykonawcami? To kolejne rozwiązanie, które możesz sprawdzić w tym programie. Z wykorzystaniem CRM znajdziesz funkcjonalność osób kontaktowych, co pozwoli dodać zewnętrznych użytkowników i współpracować z nimi na wybranych projektach czy zadaniach. Co ważne, to użytkownicy, którzy automatycznie mają ograniczone uprawnienia, a przy tym są transparentnie wyróżnieni z puli Twojego zespołu. Bezpieczeństwo przy wpuszczeniu osób zewnętrznych do Twojego środowiska pracy jest w końcu bardzo ważne.

To jak? Zagraniczny program czy polski IC Project?

Nie ma na to optymalnej odpowiedzi. Każda firma ma nieco inne potrzeby, a każde narzędzie oferuje odmienne rozwiązania. IC Project rozwija się jednak bardzo sprawnie, a połączenie wszystkich funkcjonalności w całość jest tym, co potrafi odciągać klientów od konkurencji. Tym samym, IC Project na polskim rynku zajmuje całkiem wysokie miejsce w wyścigu. Plany rozwojowe produktu są ambitne, ponieważ już w najbliższym czasie planowana jest duża aktualizacja programu. To bez wątpienia narzędzie, które zasługuje na Twoją uwagę i chociażby przetestowanie możliwości.

W najbliższych tygodniach planujemy bardzo dużą aktualizację IC Project, gdzie zmieni się wiele na lepsze. Zaoferujemy nowe funkcjonalności, najnowocześniejszą technologię, kolejne integracje czy otwarte API. System zmieni się również wizualnie, przerastając być może największych na rynku globalnym. Idziemy w wyznaczonym kierunku i absolutnie nie zbaczamy z obranej przed kilkoma laty ścieżki. - dodaje na koniec Norbert Sinkiewicz, Head of Marketing w IC Project.

Reasumując, każdy program ma swoje plusy i minusy. Kluczowe zawsze będzie to, czego potrzebujesz Ty, Twój zespół i Twoja firma. Uważamy jednak, że zdecydowanie warto przyjrzeć się IC Project, bo to narzędzie, które nie ustępuje w żadnym stopniu zagranicznej, bogatej konkurencji. Program jest wysoko funkcjonalny, stabilny i intuicyjny w codziennej obsłudze. Fakt dodatkowych wartości wdrożeniowych czy wsparcia buduje produkt bardzo kompleksowy, który może stanowić świetną alternatywę dla wspomnianych narzędzi jak Asana, ClickUp czy Jira. Nie ukrywając, jest to także narzędzie dużo tańsze niż zagraniczne softy, co może mieć również istotne znaczenie.

Artykuł napisany we współpracy z nGroup System