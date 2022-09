Wirtualna przymierzalnia, wygodne zakupy i kasa na sneakersy Nike w SizeerApp

Przywykliśmy już do tego, że wiele rzeczy w naszych życiach załatwiamy bezpośrednio z poziomu mobilnych aplikacji. Ale doszliśmy w pewnym etapie do momentu, w którym, aby skusić się na kolejną dedykowaną jednej usłudze czy sklepowi ikonkę na ekranie, ta musi oferować nam "coś ekstra". Coś, czego nie załatwimy z poziomu przeglądarki internetowej, coś, co trudno znaleźć w produktach konkurencji. Sieć salonów Sizeer odrobiła pracę domową w temacie — i oferuje wszystkim użytkownikom systemów iOS oraz Android nie lada gratkę! A przy okazji także konkurs, w którym do zgarnięcia jest aż 1000 zł na kicksy od Nike.

Aplikacja Sizeer - wszystko czego potrzebujesz na wyciągnięcie ręki

Aplikacja Sizeer to przede wszystkim sposób na wyjątkowo łatwe i bezproblemowe zakupy, które można wykonać bezpośrednio z poziomu aplikacji. Tamtejsza baza w stu procentach pokrywa się z ofertą internetowego sklepu. Zarówno wyszukiwanie przedmiotów, jak i same zakupy są tam banalnie proste — i wszystko ogranicza się do kilku kliknięć. Za pośrednictwem tamtejszej wyszukiwarki możemy w mig odnaleźć interesujące przedmioty - odpowiednio je filtrując (poza wpisaną frazą możemy wybierać zakres cen, płeć, kategorie, rozmiary, marki czy kolory). Nic nie stoi także na przeszkodzie, abyśmy po prostu przejrzeli katalog... albo od wejścia wskoczyli do ofert specjalnych, w których czekają na nas różne promocje!

Warto jednak mieć na uwadze, że najwygodniej z aplikacji korzysta się po dołączeniu do SizeerClub i zalogowaniu. Utworzenie tam konta jest dla wszystkich całkowicie darmowe — niezbędne jest tylko podanie swojego adresu e-mail, na który będzie przychodziła korespondencja związana z zakupami i usługami. A kiedy już takowe utworzymy - warto wypełnić informacje na nasz temat, by w przyszłości móc szybko robić zakupy w aplikacji. Dzięki temu wszystkie informacje o historii naszych zamówień (włącznie z opcją ich łatwego śledzenia) czy kartą lojalnościową (pozwalającą zbierać punkty i obniżać ceny kolejnych outfitów) mamy zawsze pod ręką. Jeżeli należycie do tych, którzy na co dzień przeglądają dziesiątki produktów i później... nie mogą odnaleźć tych, które najbardziej im się podobały - to mam dla was dobrą wiadomość. Dzięki opcji dodawania przedmiotów do ulubionych za pośrednictwem ikony serduszka na karcie produktu - można później łatwo powracać do wszystkich outfitów, które najbardziej przypadły wam do gustu.

Wygodne zakupy to bez wątpienia jedna z najistotniejszych funkcji dostępnych w SizeerApp, ale na tym jeszcze nie koniec! Dzięki specjalnej opcji możemy przymierzyć popularne modele sneakersów za pośrednictwem... rozszerzonej rzeczywistości. Sami możecie sprawdzić, jak to działa, wystarczy darmowa aplikacja. A przy okazji możecie wziąć udział w konkursie, w którym do zgarnięcia jest okrągła sumka na zakupy!

Wanna Fit - wirtualna przymierzalnia bezpośrednio w aplikacji! Do zgarnięcia 1000 zł na sneakersy Nike!

W ramach akcji promocyjnej #NikeItOn, w aplikacji Sizeer można skorzystać z wirtualnej przymierzalni. Jak ona działa w praktyce? To proste. Wybieramy model kicksów, który chcielibyśmy sprawdzić na sobie, kierujemy soczewkę aparatu na stopy - i gotowe.

Z jednej strony - doskonała zabawa z technologią na pierwszym miejscu, z drugiej - praktyczny dodatek. Wiadomo, że nie odda to w 100% tego, jak kicksy leżą - i nie pozwoli nam dobrać rozmiaru, ale jeżeli nie możecie się zdecydować ze względu na warianty kolorystyczne czy ogólny wygląd danych modeli, taka podpowiedź prawdopodobnie w 100% wystarczy. Możemy przecież robić przymiarki w ulubionych ubraniach i sprawdzić, jak będzie się to prezentować w całości.

Aby zachęcić użytkowników do aktywnego korzystania z tej opcji, Sizeer przygotował specjalny konkurs na Instagramie, w którym na czterdziestu szczęśliwców czeka po 1000 złotych na zakupy sneakersów Nike w ich aplikacji. Cała ta zabawa ogranicza się do trzech prostych działań:

ETAP 1. Przymierz sneakersy Nike w aplikacji SizeerApp za pomocą WannaFit.

ETAP 2. Zrób kreatywne zdjęcia używając Wanna Fit i zapisz zdjęcie w swojej rolce z aparatu.

ETAP 3. Oznacz @sizeer oraz użyj hashtagu #NikeItOn, a następnie przypnij zdjęcie do naklejki "Twoja kolej" w wyróżnionej relacji na koncie Sizeer.

Grunt to kreatywność! Sizeer liczy na możliwie jak najbardziej kreatywne wykorzystanie opcji związanych z rozszerzoną rzeczywistością i tamtejszymi przymiarkami sneakersów. Dzięki ogromnej gamie modeli do wyboru i różnymi opcjami z nimi związanymi można szaleć i tworzyć kombinacje, jakich jeszcze nie było. Ogranicza was tylko wyobraźnia - zróbcie użytek z technologii i pokażcie, na co was stać. Biorąc pod uwagę rozmach i styl zabawy, myślę, że szaleństwo i myślenie poza schematem może odgrywać pierwsze skrzypce w pogoni za nagrodą.

Zabawa potrwa do końca miesiąca — a jeżeli śledzicie na bieżąco świat influencerów, to prawdopodobnie usłyszycie o niej jeszcze niejednokrotnie. Nie macie pomysłu na kreatywne podejście z #NikeItOn? Zobaczcie jak robią to @onenorbi, @bratosiewicz, @aleksandrags, @djfelipe012, @edzioo, @wlodi4444, @matterfml! Więcej szczegółów na temat konkursu znajdziecie na dedykowanej stronie (tam również czeka regulamin) oraz na profilu Sizeer na Instagramie.

Aplikacja SizeerApp dostępna jest za darmo na systemy iOS oraz Android — i można ją pobrać za darmo w App Store, Google Play oraz Huawei AppGallery!

