Raport: 77% Polaków chce aby ich dzieci uczyły się programowania

Pomimo tego, że większość Europejczyków posiada podstawowe kompetencje cyfrowe, to między poszczególnymi krajami utrzymują się znaczne różnice. Odsetek ludności posiadającej przynajmniej podstawowe umiejętności w tym zakresie waha się od 29 proc. do 79 proc. Polska utrzymuje się mniej więcej w połowie unijnej stawki z wynikiem ponad 44 proc.

Jednocześnie – jak pokazuje raport organizacji Public First „Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski” przeprowadzonym na zlecenie AWS – 77 proc. przedsiębiorstw ogółem i 95 proc. przedsiębiorstw intensywnie wykorzystujących technologie cyfrowe, wskazały umiejętności cyfrowe jako ważne lub niezbędne. Tymczasem w ciągu ostatnich pięciu lat ogólny wskaźnik rozpowszechnienia podstawowych umiejętności cyfrowych wzrósł jedynie o 4,4 punktu procentowego. Zbyt powolny wzrost jest odnotowywany również w odsetku kobiet wśród specjalistów ICT w Polsce – od 2016 roku udział ten wzrósł o zaledwie 1,4 punktu procentowego. Tymczasem celem jest zatrudnianie w tym sektorze w Europie tyle samo osób obojga płci.

AWS przeszkoli bezpłatnie prawie 30 milionów ludzi na całym świecie

AWS, biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie na specjalistów w branży ICT, ogłosił, że do 2025 roku przeszkoli bezpłatnie 29 milionów ludzi na całym świecie w zakresie technologii cloud computing. Z kursów będzie można korzystać również w Polsce, zarówno online, jak i podczas wydarzeń stacjonarnych. Pierwsze z nich to AWS Pop-up Hub Warsaw, które odbędzie się w dniach 10-14 października w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie. To wydarzenie skierowane do DevOPs-ów, deweloperów, menedżerów IT, dyrektorów IT i nie tylko.

Podczas wydarzenia eksperci AWS podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno podczas sześciu praktycznych warsztatów, jak i ponad 20 merytorycznych wystąpień. Będą one dotyczyły m.in. AI/ML, migracji, IoT i tego, jak chmura może przyspieszyć biznes i napędzić innowacje. Ponadto organizatorzy przygotowali dema i zabawy, które mają w praktyczny sposób pokazać, jak działają podstawowe usługi AWS. Oprócz treści edukacyjnych, na uczestników czeka aleja stoisk partnerskich, gdzie będzie można zapoznać się z partnerami AWS i ich rozwiązaniami oraz porozmawiać z klientami AWS. Dostępne będą również sesje szkoleniowe i certyfikacyjne AWS. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja jest dostępna pod linkiem: https://aws.amazon.com/events/pop-up-hub/poland/.