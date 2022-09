Darmowe przekazy z USA do Polski od Cinkciarz.pl

Polski fintech Cinkciarz.pl, działający na rynku od wielu lat, jest częścią grupy Conotoxia Holding, do której należy również spółka Conotoxia, Inc. Dwa lata temu udostępniła ona usługę międzynarodowych przekazów pieniężnych z USA do Europy, w tym również do Polski.

Promocja przy wyborze Online Banking od Trustly jako metody płatności

Przekazy te można realizować przy wykorzystaniu karty płatniczej Visa lub Mastercard, ale również przelewem bankowym w usłudze Online Banking od Trustly. I właśnie dzięki tej ostatniej opcji oraz współpracy z Trustly spółka Conotoxia, Inc, udostępniła wyjątkową promocję. Przez dwa miesiące przekazy pieniężne z USA do odbiorców w Europie realizowane są zupełnie za darmo.

Piotr Kiciński, wiceprezes fintechu Cinkciarz.pl:

Ekspansja terytorialna Cinkciarz.pl trwa, a współpraca ze znaczącymi zagranicznymi partnerami to dowód na rozwój globalnych usług płatniczych naszego polskiego fintechu. W tego typu projektach bardzo istotne jest bezpieczeństwo. Przekazy online eliminują ryzyko związane z obrotem gotówki. Nasza usługa jest szczegółowo zaprojektowana według wymaganych licencji oraz podlega nadzorowi regulatorów.

Korzystając z usługi Online Banking od Trustly, można wysyłać pieniądze online z 42 amerykańskich stanów do 30 krajów europejskich, w tym również do Polski, wybierając spośród 28 dostępnych walut. Promocja darmowych przekazów, która potrwa jeszcze do 10 października, to doskonała okazja do zapoznania się z zaletami tej usługi.

Online Banking od Trustly vs tradycyjny przelew bankowy

Porównując ją tylko z tożsamą w wygodzie opcją tradycyjnego przelewu bankowego, gdzie po zalogowaniu się do swojej bankowości elektronicznej, możemy zwyczajnie zlecić przelew, wpisując numer konta odbiorcy w Polsce – przelew Online Banking od Trustly ma kilka istotnych przewag.

W przypadku tradycyjnego przelewu bankowego musimy przede wszystkim przygotować się na bliżej nieokreślony czas dotarcia środków do odbiorcy, który potrafi trwać od 3 dni do nawet dwóch tygodni, w zależności od banków realizujących takie przelewy. Poza tym często niewiadomą jest też ostateczna kwota prowizji, jaką trzeba będzie zapłacić za taki przelew.

Dzieje się tak z uwagi na realizację przelewów w systemie SWIFT i opłat banków, które uczestniczą w tym procesie – bank inicjujący przelew, bank finalizujący przelew, często też dochodzą banki pośredniczące. Do tego prowizje za przewalutowanie i różnice w kursach walut, które mogą pojawić się w trakcie realizacji tego jednego tylko przelewu. Finalnie mogą to być różne kwoty, o których nie dowiemy się w chwili zlecania takiego przekazu pieniężnego – w skrajnych przypadkach ostatecznie może to być nawet 10% kwoty przelewu.

Z kolei w przypadku usługi Online Banking od Trustly, już w chwili realizacji transakcji wiemy dokładnie, jakie opłaty za niego poniesiemy – za transakcje i za samą płatność. Akurat teraz, w ramach wspomnianej wyżej promocji, nie ma żadnych opłat. Odbiorca otrzyma przekazywaną kwotę po przeliczeniu dolarów na złotówki według aktualnego kursu. Zerknijmy więc dla porównania na naliczanie opłat, w przypadku realizacji przekazu za pomocą karty płatniczej:

Tak więc w każdej z opcji płatności – czy to kartą płatniczą, czy przelewem Online Banking od Trustly już w chwili wysłania przekazu, wiemy dokładnie, jaką kwotę otrzyma nasz odbiorca w kraju docelowym, bez żadnych niespodzianek po drodze.

Są też oczywiście tradycyjne przekazy pieniężne, które można zrealizować online lub w placówkach stacjonarnych usługodawców, podobnie jak tradycyjne przekazy pocztowe. Tu jednak znowu dochodzą spore prowizje, sięgające nawet do kilku procent przekazywanej kwoty. Natomiast w przypadku przekazów pocztowych oprócz prowizji dochodzi czas, który zbliżony jest do wysłania zwykłego listu.

Jak zlecić przekaz pieniężny z USA do Polski?

Aby zlecić taki przekaz pieniężny realizowany z karty płatniczej czy przelewem Online Banking od Trustly, wystarczy założyć konto na Conotoxia.com lub skorzystać w tym celu z aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z Androidem lub iOS na pokładzie. Następnie, po przejściu pozytywnej weryfikacji, można korzystać z wielu możliwości fintechu na Conotoxia.com.

By zrealizować przekaz, dodajemy do naszej listy odbiorcę w kraju docelowym, wskazujemy walutę i kwotę naszego przekazu. W przypadku, gdy przelewamy z naszej karty płatniczej, podajemy jej dane. Natomiast w przypadku wyboru przelewu Online Banking od Trustly wybieramy nasz bank, z którego konta będziemy chcieli dokonać przekazu pieniężnego.

To wszystko – przekazane środki dotrą na wskazane konto bankowe odbiorcy w Polsce w kilka minut, a w wyjątkowych sytuacjach maksymalnie do 3 dni.

Artykuł powstał we współpracy z Cinkciarz.pl.