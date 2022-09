Gamingowy laptop posłuży nie tylko do gier, na co zwrócić uwagę?

Kryzys na rynku półprzewodników sprawił jednak, że trudno było kupić wydajny komputer w dobrej cenie, bo na rynku były ogromne braki. Teraz sytuacja jest znacznie lepsza, dlatego warto przyjrzeć się temu, co mamy w sklepach, szczególnie jeśli wasze wymagania są nieco większe niż tylko wyświetlanie prezentacji i telekonferencje w MS Teams.

Wydajność idzie w parze z kreatywnością

Laptopy w ostatnich latach bardzo wyraźnie dogoniły komputery stacjonarne. Nowe technologie litografii (produkcji układów scalonych) sprawiły, że karty graficzne i procesory stały się oszczędniejsze, a przy tym mogą oferować wydajność porównywalną z desktopami. Skrzętnie wykorzystali to producenci notebooków, oferując coraz to wydajniejsze modele w jeszcze mniejszych i bardziej smukłych obudowach. Wybór jest całkiem spory i to w każdym budżecie, a do tego bez problemu można kupić notebooka z dedykowaną, szybką kartą graficzną. Wśród wielu osób nadal panuje powszechne przekonanie, że karta graficzna ma znaczenie tylko w przypadku gier.

To jednak nie jest prawda, obecnie to bardzo zaawansowane procesory obliczeniowe, które zapewniają nie tylko rozrywkę, ale przejmują również główną rolę od procesora w wielu innych zadaniach. Mowa chociażby o edycji plików wideo, zdjęć czy programów do modelowania 3D i projektowania. Dzisiaj podczas tworzenia wynikowego pliku wideo największą część pracy wykonuje właśnie GPU, znacząco przyspieszając cały proces. Podobnie jest zresztą w renderingu 3D czy skomplikowanych obliczeniach wykonywanych w takich aplikacjach jak MATLAB czy AutoCad. Dzisiaj zresztą coraz częściej na studiach prowadzone są zajęcia z tego typu oprogramowaniem, przy okazji pozwalają również rozwijać własne zainteresowania. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że obecnie oferta komputerów z dedykowanymi kartami graficznymi jest bardzo duża i z łatwością można ich wybór dostosować do własnych wymagań oraz budżetu.

Gry zresztą też już dawno nie powinny być uznawane za czystą rozrywkę, to często wymagające myślenia i kreatywności utwory, zdobywające coraz większą popularność. Według niektórych szacunków branża gier jest dzisiaj więcej warta niż branża filmowa i muzyczna razem wzięte. To także coraz popularniejszy kierunek studiów, tym bardziej że w Polsce mamy deweloperów tworzących znane na całym świecie gry, co pozwala rozwijać swoją karierę na światowym poziomie. Dlatego, jeśli wasza pociecha chciałaby nowy komputer i mocno namawia na tę lepszą kartę graficzną, to nie ma sensu korzystać z argumentu, że to tylko dla zabawy.

Dlaczego warto wybrać komputer gamingowy?

Utarło się, że komputery gamingowe służą przede wszystkim do rozrywki, ale to też już mocno nieaktualne stwierdzenie. Dzisiaj tego typu modele są znacznie bardziej stonowane pod względem designu, a do tego oferują najnowocześniejsze rozwiązania w kwestii chłodzenia czy technologii komunikacji. Taki komputer musi oferować dużą wydajność, być przy tym cichy i wyświetlać świetnej jakości obraz. Te wszystkie elementy istotne są również w pracy kreatywnej, chociażby podczas montażu wideo czy w modelowaniu 3D. Coraz więcej aplikacji wspiera technologie takie jak NVIDIA CUDA, które wspomagają obliczenia i przyśpieszają wiele prac, pozwalając więcej czasu poświęcić twórczości niż samemu procesowi generowania finalnego pliku. Dlatego czasami nie warto oszczędzać na dobrej karcie graficznej.

Jeśli jednak macie ograniczony budżet to warto rzucić okiem na ASUSa TUF Gaming F15 z 2021 roku. Tej klasy laptop z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3050 i wielordzeniowym procesorem można kupić już w okolicach 4000 PLN. W zamian za to dostajemy świetną specyfikację, wytrzymałą i stonowaną obudowę, podświetlaną klawiaturę oraz ekran o przekątnej 15,6 cala i odświeżaniu 144 Hz, który z pewnością docenią gracze. ASUS położył też duży nacisk na kulturę i wydajność systemu chłodzenia, co nie jest bez znaczenia przy pracy pod obciążeniem. Wszystko umili wam natomiast niezłej jakości dźwięk. Warto też docenić sporych rozmiarów baterię (nawet 90 Wh), która bez problemu zapewni działanie tego komputera przez ponad 10 godzin. To oznacza, że zasilacz wcale nie jest obowiązkowym balastem w waszym plecaku.

Podobne możliwości ma też ASUS TUF Gaming A15, z tym że w tym modelu znajdziemy układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050/Ti. Reszta specyfikacji jest bardzo podobna, ale jak przystało na model z 2022 roku mamy tutaj usprawniony system chłodzenia, wsparcie dla najnowszych technologii łączności (WiFi 6, Bluetooth 5.2) oraz możliwość ładowania przez port USB typu C. Co więcej, cała konstrukcja jest nieco mniejsza, a przy tym zachowała swoją pełną funkcjonalność z blokiem numerycznym na klawiaturze oraz powiększonym touchpadem dla wygody użytkowania. Do dyspozycji jest też matryca 144 Hz, system dźwięku z obsługą Dolby Atmos oraz podniesiona wytrzymałość w zgodzie ze standardem MIL-STD-810H.

Jeśli zamierzacie więcej się przemieszczać ze swoim komputerem to idealnym wyborem jest ASUS TUF Dash F15, czyli seria komputerów należąca do tzw. segmentu slim-gaming. Wszystko sprowadza się do tego, że obudowa została jeszcze bardziej odchudzona, przy zachowaniu swoich walorów użytkowych, a sam komputer jest lżejszy. Jego waga nie przekracza 2 kg. W specyfikacji na 2022 roku mamy do dyspozycji układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB współpracujących z procesorem Intela z 12. generacją architektury Core. Resztę specyfikacji uzupełnia wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala, podświetlana klawiatura typu chiclet z blokiem numerycznym, WiFi 6 oraz pokaźny zestaw portów rozszerzeń. Najważniejszych z nich to USB 3.2 Gen 2 typu C ze wsparciem szybkiego ładowania (PD 100W), obsługą technologii NVIDIA G-Sync oraz DisplayPort. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy sporo się przemieszczają, ale w domu wolą podłączyć notebooka do dużego monitora.

Interesującym wyborem jest też ROG Strix G15, to komputer, który na pierwszy rzut oka bardzo przypomina model A15, wyposażony jest w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050 oraz procesor Ryzen, a także świetną resztę specyfikacji z szybką pamięcią RAM, jeszcze lepszym dyskiem SSD i pokaźnym zestawem portów. ROG Strix G15 to jednak marka sama w sobie, obudowa zaprojektowana jest tak, aby dawać możliwość personalizacji. Klawiatura ma podświetlenie RGB, a blok numeryczny przeniesiono na touchpad. Do tego dochodzi system chłodzenia z ciekłym metalem, pozwalający na jeszcze skuteczniejsze odprowadzanie ciepła z CPU i GPU. ROG Strix to również lepszej jakości matryca, port LAN 2.5 Gbps oraz możliwość szybkiego ładowania przez port USB typu C. Te wszystkie detale sprawiają, że jest to prawdziwy komputer klasy premium.

Ostatnia propozycja to ROG Zephyrus G14, komputer stworzony dla osób będących w ciągłym ruchu, które mimo tego potrzebują najwyższej wydajności w każdej sytuacji. W obudowie komputera z matrycą o przekątnej 13 cali i wadze 1,6 kg zmieszczono ekran o przekątnej 14 cali (FullHD) z odświeżaniem 144 Hz i pokryciem 75% przestrzeni barwowej Adobe. Do tego mamy układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060 z 6 GB własnej pamięci GDDR6, procesor Ryzen oraz szybką pamięć RAM i dysk SSD. W rezultacie jest to jeden z najwydajniejszych komputerów na rynku w swoim rozmiarze, który ponadto oferuje spore możliwości personalizacji dzięki pokrywie Anime Matrix LED. Pozwala ona na wyświetlanie dowolnie zaprojektowanej grafiki na obudowie, sprawiając, że każdy egzemplarz jest wyjątkowy. Do tego dochodzi oczywiście świetna jakość wykonania, czterodrożny system głośników z Dolby Atmos, wsparcie dla WiFi 6 i Bluetooth 5.1 czy wreszcie pojemna bateria zapewniająca ponad 10 godzin pracy. Na rynku trudno o lepszy komputer w tym rozmiarze.

Wszystkie wymienione powyżej komputery zapewniają świetną wydajność, zarówno w grach, jak i zadaniach kreatywnych, dzięki czemu staną się doskonałym kompanem w codziennych zajęciach każdego użytkownika.

Artykuł powstał przy współpracy z markami ASUS oraz NVIDIA.