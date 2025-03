Znany aktor nagral w Polsce film. Andrzej Duda wręczył mu obywatelstwo

Za nami tegoroczna odsłona Oscarów, która – pomimo kontrowersji, omawianych przez nas w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach – przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Statuetkę za najlepszego aktora pierwszoplanowego otrzymał Adrien Brody, a Akademia nagrodą dla najlepszego aktora drugoplanowego nagrodziła Kierana Culkina za rolę w filmie Prawdziwy ból, który Jesse Eisenberg nakręcił w Polsce. Aktorzy mają jednak więcej powodów do świętowania – Eisenberg otrzymał bowiem obywatelstwo z rąk Andrzeja Dudy.

Prawdziwy ból – reżyser promuje Polskę i pielęgnuje pamięć o przodkach

Prawdziwy ból to dramat opowiadający o niełatwym poszukiwaniu swoich korzeni. David i Benij – amerykańscy Żydzi, których rodzina lata temu wyemigrowała z Polski za ocean – przylatują do Polski, by dowiedzieć się więcej o kraju swoich przodków, a także uczcić pamięć ukochanej babci.

„Historia Żydów i Polaków jest spleciona. Czuję, że moim obowiązkiem jest ją odpowiednio przedstawiać” – powiedział Eisenberg w jednym z wywiadów, podkreślając także, że film jest jego listem miłosnym do Polski.

Produkcja powstała we współpracy z łódzką filmówką i nagrywana była między innymi w Warszawie (Plac Krasińskich, Muzeum POLIN), Lublinie (ulica Grodzka, Majdanek), a także Radomiu oraz Krasnymstawie – okazała się tak dużym sukcesem, że została uznana za jedno z 10 najlepszych dzieł 2024 roku przez Amerykański Instytut Filmowy. Kieran Culkin otrzymał zaś Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Źródło: Disney+

Eisenberg został Polakiem. Andrzej Duda wręczył mu obywatelstwo

Prawdziwy ból to duża promocja dla Polski, a sam Jesse Eisenberg – reżyser i odtwórca głównej roli – bardzo ciepło wypowiadał się nie tylko o kraju swoich przodków, ale także o polskiej ekipie produkcyjnej czy historykach z Muzeum Auschwitz-Birkenau, którzy pełnili rolę merytorycznych doradców. Zapewne to – jak i sam fakt posiadania przez Eisenberg polsko-żydowskich korzeni – zmotywowało Andrzeja Dudę do bezproblemowego nadania aktorowi polskiego obywatelstwa, o które amerykańska gwiazda kina jakiś czas temu wnioskowała. Uroczyste wydarzenie było ostatnim punktem wizyty prezydenta Polski w USA.

„Cieszę się, że ludzie ze świata, zza oceanu, pamiętają o swoim pochodzeniu, o tym, że ich przodkowie wywodzą się z Rzeczypospolitej i chcą związać się z naszym krajem” – Andrzej Duda

Sam Eisenberg dodał zaś, że czuje się odpowiedzialny za ponowne nawiązywanie więzi z przodkami, bo jego rodzina – pomimo tego, że na terenach Rzeczypospolitej żyła dłużej niż w USA – nie przywiązywała dużej wagi do polskich korzeni.

Stock image from Depositphotos