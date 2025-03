Disney+ za grosze. Z tej promocji musisz skorzystać

Disney+ oferuje w Polsce dwa plany: Standard oraz Premium. Różnią się przede wszystkim jakością obrazu i dźwięku oraz liczbą urządzeń, na których można oglądać jednocześnie. Co oferuje plan Standard?

Reklama

wideo w maksymalnej jakości Full HD 1080p

Dźwięk maksymalnie 5.1

Oglądaj na 2 urządzeniach jednocześnie

Filmy i seriale bez reklam

Maksymalnie 10 urządzeń

Wszystko to za 29,99 zł miesięcznie lub 299,99 zł rocznie. I to właśnie ten plan doczekał się promocji, dzięki której można nieco zaoszczędzić. Disney+ Standard można wykupić za 7,99 zł/miesiąc przez 4 miesiące. Oferta, która trwa do 30 marca, przeznaczona jest dla nowych oraz kwalifikujących się powracających klientów. Kim są kwalifikujący powracający subskrybenci? Chodzi tu o osoby, które nie mają aktywnego planu, mają ukończone 18 lat, ich konto nie jest wstrzymane lub nie trwa na nich okres karencji. Warto więc założyć nowe konto, by mieć pewność, że promocja zostanie poprawna naliczona.

Źródło: Disney

Co po wygaśnięciu promocji? Po zakończeniu 4-miesięcznego okresu subskrypcja Disney+ Standard będzie odnawiana w obowiązującej miesięcznej cenie detalicznej planu Standard – o ile nie zrezygnujesz z planu wcześniej. Anulowanie następuje ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

Disney+ na 4 miesiące w super cenie. Jak skorzystać?

Jak skorzystać z promocji? Plan w niższej cenie można aktywować przeglądarce lub aplikacji mobilnej.

Odwiedź stronę DisneyPlus.com i wybierz opcję zarejestruj się i oszczędzaj Podaj swój adres e-mail i wybierz opcję zarejestruj się teraz Utwórz hasło i wybierz opcję wyraź zgodę i kontynuuj Zapoznaj się z Umową subskrypcji i potwierdź Wybierz subskrypcję miesięczną, aby skorzystać z oferty limitowanej Disney+ Podaj dane dotyczące płatności, a następnie wybierz opcję wyraź zgodę i kontynuuj Sprawdź subskrypcję i wybierz zapłać i subskrybuj

To wszystko. Teraz możesz się cieszyć bogatym katalogiem filmów i seriali dostępnych w ramach standardowego abonamentu Disney+ i przygotować się na to, co przyniesie marzec i kolejne miesiące.