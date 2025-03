Zastrzegasz PESEL? O tym nie możesz zapomnieć

Jedna z najpopularniejszych aplikacji mobilnych to zestaw dokumentów i usług cyfrowych pomagających w sprawach codziennych. Zastrzeż PESEL to także odpowiedź na rosnące przypadki wyłudzeń kredytów przez osoby posługujące się np. skradzionym numerem PESEL. Choć funkcja ta była dostępna już od dawna, dopiero od czerwca 2024 r. ma znaczenie – to od tego momentu banki, czy inne instytucje mają obowiązek sprawdzić, czy PESEL nie jest zablokowany w systemie, co też uniemożliwia zawarcie kredytu.

Po wejściu w życie nowych przepisów, poszkodowana osoba jest zwolniona z obowiązku spłaty kredytów zaciągniętych przez złodziei. Firmy starające się odzyskać środki będą zobowiązane udowodnić, że przeprowadziły wszystkie niezbędne procedury i właściwie zweryfikowały, czy kredyt mógł zostać udzielony na podstawie podanych danych.

Kradzież tożsamości to narastający problem. Przestępcy nie wahają się, żeby wykorzystać czyjeś dane do zaciągnięcia kredytu lub innych zobowiązań. Czy trzeba latami spłacać takie długi? Chroni przed tym zastrzeżony PESEL. W aplikacji mObywatel można zarządzać zastrzeżeniami swojego numeru PESEL łatwo i szybko. Warto z tego korzystać, by czuć się bezpiecznie i chronić swoje finanse. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy odpocząć i mieć głowę naprawdę wolną od tego rodzaju zmartwień.

Jeśli PESEL został zastrzeżony, nie można z jego użyciem:



otworzyć nowego rachunku bankowego, jak konto oszczędnościowe lub ROR,



wziąć kredytu lub pożyczki,



dokonać zakupu na raty (kredyt konsumencki),



podpisać aktu notarialnego, np. dotyczącego sprzedaży lub zakupu nieruchomości,



wyrobić kopii karty SIM – może ona posłużyć np. do autoryzacji operacji przez SMS,

Zastrzeż PESEL dla swojego bezpieczeństwa

Zastrzeżenie PESEL może też wpłynąć na wypłaty gotówki z banku. Ministerstwo przypomina o dodatkowych środkach bezpieczeństwa, które nie pozwolą na wypłacenie w placówce bankowej pieniędzy o wartości przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (kwota ta na dzień 1 stycznia 2025 roku to 13 998 zł). Bank może wstrzymać taką wypłatę na 12 godzin. Jak to obejść? Wystarczy przed wizytą w banku cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL.

Zajmuje to dosłownie chwilę – tym bardziej jeśli mamy pod ręką mObywatela, który pozwala zarządzać blokadą PESEL z poziomu aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym, co oznacza, że zmiany możemy wprowadzić czekając w kolejce. Warto pamiętać, że cofając zastrzeżenie, na ponowne (skuteczne) zastrzeżenie będziemy musieli poczekać 30 minut – ten czas jest potrzebny, by uniknąć błędów w systemach. Jednak to tylko jedna z niewielu niedogodności, na którą trzeba zwracać uwagę przy zastrzeżonym numerze.

Zastrzeżony PESEL nie wpływa na szereg spraw, które chcemy załatwić. Ich lista jest długa i znalazły się na niej:

