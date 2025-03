JakDojadę rozszerza dostępne opcje! Skorzystasz już dziś

JakDojadę od lat pozostaje dla wielu użytkowników ulubioną aplikacją do sprawdzania tras oraz zakupu biletów komunikacji miejskiej. Platforma dostępna jest na rynku kilkunastu od lat (startowała w roku… 2018) — i nigdy nie została w tyle. Rynek bardzo zmienił się od czasów jej debiutu, ale ta nigdy nie została w tyle. I widać, że wciąż nie planuje tego zrobić, czego najlepszym dowodem jest nowa opcja, z której skorzystamy już dziś!

Koleje Małopolskie podejmują współpracę z JakDojadę. Bilety kupimy już dziś!

Zakupy biletów pociągowych w Polsce potrafią być prawdziwą zmorą. Ilość firma potrafi przyprawić o zawrót głowy — i często trzeba się naszukać by odnaleźć odpowiednią stronę internetową czy aplikację, w której dane połączenie będzie dostępne. Dotychczas JakDojadę współpracowało z Kolejami Mazowieckimi, ale teraz rozszerzają współpracę i bezpośrednio w aplikacji kupimy także bilety na Koleje Małopolskie!

Wczoraj oficjalnie doczekaliśmy się aktualizacji aplikacji, w ramach której zawitały do platformy także bilety na połączenia Kolejami Małopolskimi. Znajdziemy je w sekcji PKP - Bilety Kolejowe. Tam zaś wybieramy nowo dodanego przewoźnika i można już przejść do wyszukiwania i zakupu biletów. Idealne w swojej prostocie — i wszyscy podróżnicy z Małopolski mają powody do radości. Im więcej takich wygód i usprawnień, tym lepiej!

JakDojadę nie zwalnia tempa. Czekamy na więcej

Wyraźnie widać, że platforma JakDojadę nie zwalnia tempa rozwoju i stale dodaje nowe, przydatne użytkownikom, opcje. Mamy już dwie popularne spółki — i prawdopodobnie kwestią czasu jest, kiedy pojawią się kolejne. Czekamy z niecierpliwością!