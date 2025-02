Inteligentny bilet jednodniowy w pierwszym mieście w Polsce. Jak działa?

Na początek, zerknijmy na plany odnoszące się do nowego systemu biletowego w stolicy. Pod koniec grudnia 2024 roku, ZTM Warszawa zaprosił wykonawców do zgłaszania ofert na wykonanie Warszawskiego Systemu Biletowego - WSB.

Reklama

W opisie tego zamówienia mogliśmy przeczytać, iż składać się od ma przede wszystkim z trzech filarów:

zapisywania biletów na cyfrowych nośnikach (na karcie płatniczej, smartfonie lub smartwatchu ze wsparciem NFC),

płatności za przejazd na podstawie liczby przejechanych przystanków lub kilometrów,

płatności automatycznych, czyli inteligentnym bilecie jednodniowym (dobowym).

Nowy system biletowy pozwoli na szybki i wygodny sposób wniesienia opłaty za bilet, optymalizację kosztów podróży, dostosowanie ceny do rzeczywistego wykorzystania środków transportu, a w przyszłości da możliwość wprowadzenia płatności za liczbę przejechanych przystanków lub kilometrów.

Płatności za liczbę przejechanych przystanków lub kilometrów

Pierwszego podpunktu nie trzeba chyba wyjaśniać, działa już w kilku miastach w Polsce, sam korzystałem z niego we Wrocławiu i musze powiedzieć, że to świetne rozwiązanie.

Płatności za liczbę przejechanych przystanków lub kilometrów to już bardziej skomplikowane rozwiązanie.

W Rzeszowie działa ono połowicznie - za liczbę przejechanych przystanków. Prawdopodobnie z uwagi na wielkość miasta, więc podobnie wyglądałoby to przy przeliczaniu kilometrów. W Warszawie można przejechać trzy przystanki przez dwa kilometry, jak i przez pięć kilometrów, stąd w stolicy będą dostępne dwie opcje.

W Rzeszowie to już funkcjonuje na zasadzie biletu jednoprzejazdowego, zapisywanego na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej, dzięki której można rejestrować wejście i wyjście z autobusu.

W ten sposób, dopiero po przejechaniu 6 przystanków lub więcej płacimy cenę biletu 60 minutowego, kupowanego za pomocą karty płatniczej w kasownikach.

Reklama

Mam nadzieję, że w Warszawie będzie to inaczej rozwiązane, bo te 3 czy cztery przystanki jestem w stanie przejechać na bilecie 20-minutowym za 3,40 zł. Jak wiem, że zajmie mi to dłużej, kupuje bilet 75-minutowy za 4,40 zł.

Dużo większym problemem są bilety dobowe, bo często ciężko przewidzieć czy będą nam potrzebne. Dajmy na to pod koniec dnia jadę tam i z powrotem w jedno miejsce i płacę 8,40 zł za przejazd. To jest ok, ale czasem zdarza się, że następnego dnia też muszę gdzieś podjechać i razem płacę 16,80 zł, kiedy bilet dobowy kosztuje 15 zł.

Reklama

Pomijając tę niewielką różnicę w cenie, wygodniejszym rozwiązaniem byłoby kupienie jednego inteligentnego biletu dobowego, który na koniec dnia (doby) sam wybrałby dla mnie najkorzystniejsze rozwiązanie.

Inteligentny bilet jednodniowy MTT

I takie rozwiązanie, przyjęła właśnie Rada Miasta Rzeszowa. Będzie ono funkcjonowało w formule MTT (Mass Transit Transactions), a polegać będzie na rozliczeniu dopasowanym cenowo do rzeczywistego przejazdu.

Przy czym, lepiej to rozwiązano niż planuje Warszawa. W stolicy końcowa opłata na koniec dnia nie przekroczy cenowo kosztu biletu dobowego, w Rzeszowie ustalono natomiast, iż już na start będzie ono tańsze niż bilet dobowy, co powinno bardziej zachęcić pasażerów do jego wykupowania.

I tak, bilet dobowy w Rzeszowie kosztuje aktualnie 18 zł, a bilet w formule MTT będzie kosztował 16 zł.

To dużo korzystniejsze rozwiązanie, bo łatwo sobie wyobrazić sytuację, iż kupiliśmy bilet dobowy, a przejechaliśmy tylko trzy przystanki, bo nagle nam się plany posypały. W przypadku zakupu biletu MTT, na koniec dnia system pobierze od nas kwotę 4 zł, a nie 18 zł.

Reklama

Warto na koniec nadmienić o drugiej nowości w systemie biletowym w Rzeszowie - bilet roczny za 1200 zł. Temu pomysłowi nie wróżę powodzenia, bo bilet miesięczny kosztuje 125 zł, więc wystarczy, że przez 3 miesiące go nie kupujemy (wakacje + ferie) i sumarycznie wyjdzie nas taniej.

Źródło: Rzeszów News/Urząd Miasta Rzeszowa/ZTM Warszawa.