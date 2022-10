Disney opóźnia premiery. Filmy z MCU trafią do kin później niż zapowiadano

Disney wydaje się ostatnio nie mieć jakichkolwiek hamulców przed dorzucaniem do swojej listy premier kolejnych tytułów. Tłumnie serwuje kolejne filmy i seriale z ulubionymi bohaterami — i nie mam tutaj na myśli wyłącznie Marvela i tamtejszych superbohaterów, ale także wszystko co dzieje się wokół Gwiezdnych Wojen. A dzieje się ogromnie dużo. Ale poza natłokiem treści, dochodzą także najrozmaitsze problemy okołoprodukcyjne — co przy tym tempie okazuje się zabójcze. Ostatecznie producenci zdecydowali się przesunąć premierę kilku swoich produkcji — i każda z nich zalicza co najmniej kilkumiesięczny poślizg.

Opóźnione filmy z Marvel Cinematic Universe. Znamy nowe daty premiery

Wśród opóźnień o których poinformował Disney znalazły się na tę chwilę cztery produkcje:

Blade przesunięty został na 6 września 2024 roku (pierwotnie miał trafić do kin 3 listopada 2023);

przesunięty został na 6 września 2024 roku (pierwotnie miał trafić do kin 3 listopada 2023); Deadpool 3 przesunięty został na 8 listopada 2024 roku (pierwotnie miał trafić do kin 6 września 2024);

przesunięty został na 8 listopada 2024 roku (pierwotnie miał trafić do kin 6 września 2024); Fantastyczna czwórka przesunięta została na 14 lutego 2025 roku (pierwotnie miała trafić do kin 8 listopada 2024);

przesunięta została na 14 lutego 2025 roku (pierwotnie miała trafić do kin 8 listopada 2024); Avengers: Secret Wars przesunięci zostali na 1 maja 2026 roku (pierwotnie mieli trafić do kin 7 listopada 2025).

Czy lista ta będzie się wydłużać z czasem, albo - co gorsza - czas oczekiwania na powyższe tytuły ulegnie zmianie? Zobaczymy. Ale na tę chwilę nie pozostaje nam nic, jak tylko uzbroić się w cierpliwość.