Znamy datę otwarcia kin! Na jakie filmy pójdziemy w najbliższym czasie?

Data otwarcia kin i restrykcje, jakie będą obowiązywać

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 12 lutego będą mogły wznowić działalność między innymi kina. Przerwa trwała aż od 7 listopada, przed czym zmniejszano liczbę widzów, którzy mogli znaleźć się na sali. Najpierw można było zająć tylko połowę dostępnych miejsc, później zmniejszono to aż do 1/4.

Od 12 lutego będziemy mogli ponownie odwiedzić kina i teatry, a na salach będzie obowiązywać zakaz konsumpcji. Zajętych może być maksymalnie 50% miejsc, a w obiektach będzie obowiązywać reżim sanitarny podobny do tego, czego doświadczaliśmy wcześniej: przez cały czas należy mieć zasłonięte usta i nos, wskazana jest częsta dezynfekcja rąk, a poruszanie się po obiekcie będzie odpowiednio skoordynowane, by widzowie opuszczający salę nie spotykali się bezpośrednio z wchodzącymi do kina osobami.