Netflix powinien zacząć się obawiać. Kilkaset nowych filmów i seriali na Disney+

Niektóre z tytułów się pokrywają w kilku regionach, inne niestety nie, co pokazuje, że w Europie Disney nie odzyskało jeszcze praw do wszystkich produkcji z archiwalnego portfolio przejętych przez firmę stacji. Oznacza to, że w przypadku premiery w Polsce, oferta będzie mniej lub bardziej różnić się od tego, co będzie oferowane w innych krajach. Być może największe i najważniejsze tytuły pozostaną w katalogu, ale bezpośrednie zestawienie pomiędzy Wielką Brytanią i Holandią pokazuje, że pojedyncze produkcje będą stanowić dużą różnicę. Długo wyczekiwane przeze mnie „Atlanta” czy „Lie to me” są tylko na Wyspach, więc nie wróży to zbyt dobrze w kontekście polskiej premiery.

Disney+ w Polsce – co obejrzymy?

A ta nie jest moim zdaniem sztucznie odsuwana w czasie, lecz jest podyktowana właśnie potrzebą zbudowania mocnej oferty w każdym nowym regionie, a także przygotować lokalne wersje językowe. Polski rynek jest specyficzny, widzowie uwielbiają lektora i nie przepadają za napisami, dlatego Disney+ nie chce zapewne powtórzyć błędu Netfliksa czy Amazona, którzy nad Wisłą pojawili się w ramach miękkiego startu nawet bez polskiego interfejsu. Niedobór polskich napisów i totalny deficyt polskiej ścieżki dźwiękowej sprawił, że obydwa serwisy miały trudne początki.

Silny katalog Disney+, wynikający z połączenia między innymi treści takich marek jak Marvel i Star Wars nie będzie w stanie się w Polsce obronić, jeśli mówimy o masowym odbiorcy. Widać to już teraz, ponieważ sytuacja związana z przedłużającym się wkroczeniem Disney+ do Polski, a także niejasna dla wszystkich strategia z podserwisem STAR, to okoliczności, w których zwykły widz będzie zagubiony.