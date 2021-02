W rolach głównych występują Anne Hathaway oraz Chiwetel Ejiofor i ze względu na okoliczności, to tę dwójkę oglądamy najczęściej na ekranie. Obydwoje dają się lubić nawet w swoich gorszych momentach i widać jak na dłoni, że posiadają odpowiedni warsztat aktorski, by zagrać skrajne emocje w sposób wiarygodny i przekonujący. Jestem jednak zdania, że Hathaway (w charakterystyczny dla siebie sposób) kilkukrotnie przeszarżowała i to tak naprawdę mój jedyny zarzut wobec jej występu.

Lockdown to nie tylko Zoom i Skype – twórcy o tym wiedzieli

Lockdown rządzi się własnymi prawami, a efekty tego widoczne są w filmie. Paxton znalazł się na przymusowym urlopie, więc nie sypia i może znaleźć dla siebie miejsca, natomiast Linda codziennie rano przygotowuje się do wideokonferencji w takim sam sposób, jakby miała stawiać się na tych spotkaniach osobiście. To oczywiście pełni umyślny zabieg – ukazanie dwóch skrajnie różnie funkcjonujących osób ma pozwolić każdemu choć w części utożsamiać się z bohaterami i to faktycznie działa. Co ciekawe, nie widzę powodów, by nie udało się doskonale zrozumieć obydwu punktów widzenia na tę wyjątkową sytuację.

