Netflix zdominował branżę. Pogrom HBO jest wręcz szokujący [Złote Globy]

Pamiętajmy jednak, że liczba nominacji nie musi przełożyć się na największą liczbę sukcesów, bo zeszłoroczne Złote Globy pokazały, że 34 nominacje dla Netfliksa nie przyniosły mu samych zwycięstw. Wśród nominowanych znalazły się „Irlandczyk”, „Historia małżeńska” oraz „The Crown”, lecz to HBO królowało w kategoriach serialowych obok Sony i Universala w kategorii filmowej. Gala wręczenia nagród odbędzie się 28 lutego, będzie transmitowana na antenie NBC, a poprowadzą ją Tina Fey oraz Amy Poehler.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera w Polsce na HBO GO! Znamy datę premiery!

Złote Globy – nominacje 2021:

Film dramatyczny

„Ojciec”

„Mank”

„Nomadland”

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”

„Proces siódemki z Chicago”

Film komediowy lub musical

„Kolejny film o Boracie”

„Hamilton”

„Music”

„Palm Springs”

„Bal”

Film zagraniczny

„Na rauszu”, Dania

„La Llorona” Gwatemala/Francja

„Życie przed sobą” Włochy

„Minari” USA

„My dwie” Francja/USA

Film animowany

„Krudowie 2: Nowa Era”

„Naprzód”

„Wyprawa na Księżyc”

„Co w duszy gra”

„Sekret wilczej gromady”

Reżyseria

Emerald Fennell, „Obiecująca. Młoda. Kobieta.”

David Fincher, „Mank”

Regina King , „One Night in Miami”

Aaron Sorkin, „Proces siódemki z Chicago”

Chloe Zhao, „Nomadland”

Scenariusz

„Ojciec”

„Mank”

„Nomadland”

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”

„Proces siódemki z Chicago”

Aktorka w filmie dramatycznym

Frances McDormand, „Nomadland”

Viola Davis, „Ma Rainey: Matka bluesa”

Vanessa Kirby, „Cząstki kobiety”

Carey Mulligan, „Obiecująca. Młoda. Kobieta.”

Andra Day, „The United States vs. Billie Holiday”

Aktor w filmie dramatycznym

Riz Ahmed, „Sound of Metal”

Chadwick Boseman, „Ma Rainey: Matka bluesa”

Anthony Hopkins, „Ojciec”

Gary Oldman, „Mank”

Tahar Rahim, „Mauretańczyk”

Aktorka w komedii lub musicali

Maria Bakalova, „Kolejny film o Boracie”

Kate Hudson, „Music”

Michelle Pfeiffer, „French Exit”

Rosamund Pike, „O wszystko zadbam”

Anya Taylor-Joy, „Emma.”

Aktor w komedii lub musicali

Sacha Baron Cohen, „Kolejny film o Boracie”

James Corden, „Bal”

Lin-Manuel Miranda, „Hamilton”

Dev Patel, „The Personal History of David Copperfield”

Andy Samberg, „Palm Springs”

Aktorka drugoplanowa

Glenn Close, „Elegia dla bidoków”

Olivia Colman, „Ojciec”

Jodie Foster, „Mauretańczyk”

Amanda Seyfried, „Mank”

Helena Zengel, „Nowiny ze świata”

Aktor drugoplanowy

Sacha Baron Cohen, „Proces siódemki z Chicago”

Daniel Kaluuya, „Judas and the Black Messiah”

Jared Leto, „The Little Things”

Bill Murray, „Na lodzie”

Leslie Odom, Jr., „One Night in Miami”

Piosenka

Fight for You – „Judas and the Black Messiah”

Hear My Voice – „Proces siódemki z Chicago”

Io Si (Seen) – „Życie przed sobą”

Speak Now – „One Night in Miami”

Tigress & Tweed – „The United States vs. Billie Holiday”

Muzyka

„Niebo o północy”

„Tenet”

„Nowiny ze świata”

„Mank”

„Co w duszy gra”

Serial dramatyczny

„The Crown”

„Kraina Lovecrafta”

„The Mandalorian”

„Ozark”

„Ratched”

Serial komediowy

„Emily w Paryżu”

„Stewardesa”

„Wielka”

„Schitt’s Creek”

„Ted Lasso”

Film telewizyjny lub serial limitowany

„Normalni ludzie”

„Gambit królowej”

„Small Axe”

„Od nowa”

„Unorthodox”

Aktorka w serialu dramatycznym

Olivia Colman, „The Crown”

Jodie Comer, „Killing Eve”

Emma Corrin, „The Crown”

Laura Linney, „Ozark”

Sarah Paulson, „Ratched”

Aktor w serialu dramatycznym

Jason Bateman, „Ozark”

Josh O’Connor, „The Crown”

Bob Odenkirk, „Better Caul Saul”

Matthew Rhys, „Perry Mason”

Al Pacino, „Hunters”

Aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Lily Collins, „Emily w Paryżu”

Kaley Cuoco, „Stewardesa”

Elle Fanning, „Wielka”

Jane Levy, „Zoey’s Extraordinary Playlist”

Catherine O’Hara, „Schitt’s Creek”

Aktor w serialu komediowym lub musicalu

Don Cheadle, „Czarny poniedziałek”

Nicholas Hoult, „Wielka”

Eugene Levy, „Schitt’s Creek”

Jason Sudekis, „Ted Lasso”

Ramy Youssef, „Ramy”

Aktorka w serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym

Cate Blanchett, „Mrs America”

Daisy Edgar-Jones, „Normalni ludzie”

Shira Haas, „Unorthodox”

Nicole Kidman, „Od nowa”

Anya Taylor-Joy, „Gambit królowej”

Aktor w serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym

Bryan Cranston, „Your Honor”

Jeff Daniels, „The Comey Rule”

Hugh Grant, „Od nowa”

Mark Ruffalo, „To wiem na pewno”

Ethan Hawke, „The Good Lord Bird”

Aktorka w serialu, serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym

Gillian Anderson, „The Crown”

Helena Bonham Carter, „The Crown”

Julia Garner, „Ozark”

Annie Murphy, „Schitt’s Creek”

Cynthia Nixon, „Ratched”

Aktor w serialu, serialu limitowanym albo filmie telewizyjnym

John Boyega, „Small Axe”

Brendan Gleeson, „The Comey Rule”

Daniel Levy, „Schitt’s Creek”

Jim Parsons, „Hollywood”

Donald Southerland, „Od nowa”