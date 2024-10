Znamy datę! Legendarna gra twórców GTA jeszcze w tym miesiącu na PC!

Kto by się spodziewał! Rockstar Games niespodziewanie wrzucili zwiastun odświeżonej gry, która jeszcze w tym miesiącu dotrze na PC! Szkoda, że nie wykorzystali okazji i zajawka nie pokazała się w samo południe...

To było 84 lata temu, kiedy Rockstar Games zszokowało wszystkich. Studio znane przede wszystkim z megahitu Grand Theft Auto, stworzyło... Western. Chociaż gra wcale nie była pierwszą w serii, to jakoś o jej początkach się nie mówiło. Zatem gdy w 2010 roku trafiła na ówczesną generację konsol, Xboxa 360 i PlayStation 3, narobiła niemało hałasu, rozkochując w sobie niezliczoną ilość fanów. Trudno w to uwierzyć, ale tej gry nie ma jeszcze na PC!

Red Dead Redemption jeszcze w tym miesiącu na PC!

Niespodziewanie, trailer pojawił się na oficjalnym koncie twórców tego kultowego westernu, Rockstar Games. Red Dead Redemption nadejdzie w wersji uzupełnionej o niezależny dodatek "Undead Nightmare" i będzie dostępna na PC już 29. października tego roku! Będzie możliwa do kupienia, oczywiście, na Steamie, w sklepie Rockstara oraz Epic Game Store (dziwnie będzie kupować, zamiast odbierać darmową grę w tym ostatnim ze sklepów).

O grze plotkowano już od dawna. W samym tym roku odkopano informację o zaplanowanej premierze w maju, a jak informował jeszcze w sierpniu Eurogamer, przypadkiem pojawił się opis wersji PC w sklepie PlayStation, o dziwo. Przecieki o tym porcie można datować naprawdę daleko aż do 2014.

Szereg usprawnień dla cierpliwych graczy!

Jak głosi opis pod oficjalnym zwiastunem: We współpracy z Double Eleven, ta nowa wersja będzie wzbogacona o charakterystyczne dla PC ulepszenia. Takie jak natywna rozdzielczość 4K z odświeżaniem aż do 144hz na kompatybilnym sprzęcie oraz ze wsparciem dla ultraszerokokątnych monitorów (21:9), a także super ultraszerokokątnych (32:9). Wsparcie dla HDR10 i pełna funkcjonalność dla klawiatury z myszką.

Źródło: Rockstar

Inne udogodnienia, również będą kompatybilne. Między innymi NVIDIA DLSS 3.7, technologia upscalingowa AMD FSR 3.0 i inne ustawienia, których niewątpliwie gracz PC oczekuje.

Czekając na premierę, zachęcam do odsłuchania soundtracku na Spotify lub Apple Music. Ścieżka dźwiękowa oferuje niesamowitą atmosferę, która sama w sobie jest w stanie wzbudzić chęć gry.