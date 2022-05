Remake Red Dead Redemption? Weźcie moje pieniądze! Czekam na to od lat

Macie takie gry, które od samego początku wciągnęły Was bez reszty na długie godziny, skutecznie uniemożliwiając odejście od konsoli? Jeśli ja miałbym wybrać taką produkcję, to bez wahania wskazałbym na pierwszą odsłonę Red Dead Redemption. Rockstar rzadko wydaje gry, ale gdy już to robi, to w zasadzie za każdym razem otrzymujemy murowany hit. Uwielbiam Grand Theft Auto, a połączenie GTA z dzikim zachodem było dla mnie absolutnie perfekcyjnym konceptem. W sieci kolejny już raz pojawiają się doniesienia o pracach nad remakiem Read Dead Redemption na nową generację. Nie wiem jak Wy, ale ja zacieram ręce.

John Marston może niebawem zawitać na nową generację

Red Dead Redemption 2 było świetną przygodą. Dopracowaną, immersyjną i rozległą jednak… nie wiem, może to kwestia nostalgii, ale pierwszą odsłonę wspominam znacznie lepiej. Spędziłem setki godzin w roli Johna Marstona i pewnie drugie tyle pojedynkując się w trybie online. Gdy po raz pierwszy usłyszałem pogłoski o planach odnowienia tej kultowej pozycji, moje emocje były umiarkowane. Dziwne by było, gdyby Rockstar nie miał w odległych planach wypuszczenia po raz kolejny kury znoszącej złote jaja. Jednak tym razem informacje pochodzą od znanego leakera, Chrisa Klippela, twórcy magazynu Rockstar Mag.

Nieoficjalnie potwierdza on, że Rockstar pracuje już nad remakiem Red Dead Redemption oraz odświeżoną wersji Red Dead Redemption 2 na konsole nowej generacji. W opublikowanym tweecie informuje, że producent od kilku miesięcy pracuje nad projektem nazwanym „Outlaws Collection”. Klippel donosił o wstępnych plotkach już w ubiegłym roku, jednak oficjalna zapowiedź miała rzekomo opóźnić się przez odejście z firmy jednego z kluczowych pracowników. Wciąż musimy poczekać na stanowisko developera, ale jeśli uda im się odwzorować klimat pierwszej odsłony to jestem skłonny uzbroić się w cierpliwość.