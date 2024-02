Zostawiłeś bagaż w pociągu? Pod tym linkiem sprawdzisz czy i jak go odzyskasz

Z pewnością jest wśród Was wiele osób, które zostawiły kiedyś coś w pociągu, tylko w ciągu zeszłego roku pasażerowie zostawili łącznie ponad 13 tys. przedmiotów w pociągach PKP Intercity. Teraz przewoźnik udostępnił opcję online sprawdzenia, w jakim pociągu i co zostało w wagonach na koniec kursu.

Szczerze powiedziawszy, czytając tę informację zachodziłem w głowę, dlaczego dopiero teraz? Niemniej lepiej późno niż wcale, PKP Intercity z początkiem lutego udostępniło stronę internetową, na której możecie sprawdzić przedmioty zostawione w pociągach przewoźnika.

Zgubiony lub pozostawiony w pociągu bagaż lub rzecz nie oznacza, że przepadł on na zawsze. Pracownicy obsługi danego pociągu regularnie i uważnie kontrolują wagony a znalezione rzeczy trafiają do wyznaczonych punktów. W ubiegłym roku w pociągach PKP Intercity znalezionych zostało ponad 13 tys. przedmiotów.

Jakie rzeczy najczęściej pozostawiamy w pociągach? Wymieniane są tu przede wszystkim przedmioty z kategorii elektronika, a więc ładowarki do telefonów czy laptopów, telefony i laptopy, ale też odzież, portfele czy zabawki.



Co ważne, na liście rzeczy znalezionych możemy przefiltrować wyniki, właśnie pod względem rodzaju zagubionego przedmiotu w odniesieniu do konkretnej relacji pociągu, w trakcie przejazdu którego odnaleziono naszą zgubę. Można też wpisać numer pociągu, co pozwoli wyświetlić wszystkie znalezione w nim przedmioty.



Na stronie znajdziecie też dane teleadresowe punktów rzeczy znalezionych, a na ich odbiór,- zgodnie z „Dziennikiem Ustaw 2015 poz. 397 ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych”, macie 3 dni od ich znalezienia. W przypadku, gdy nie jesteście w stanie w tym czasie go odebrać, można nadal po uprzednim kontakcie telefonicznym z wybranym punktem, ustalić późniejszy termin jego odbioru.

Wykaz rzeczy znalezionych oraz punktów ich odbioru znajdziecie na stronie PKP Intercity w zakładce: Obsługa Pasażerów - Odbiór zagubionego bagażu. Zostawiam Wam też tu bezpośredni link.

Źródło: PKP Intercity.