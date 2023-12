Nowy system informacji o pociągach będzie znacznie lepszy. Kiedy powstanie?

Nie wiesz, gdzie znajduje się pociąg, na który czekasz? Obecnie ustalenie jego lokalizacji i czasu przyjazdu jest mocno utrudnione, a często niemożliwe. Na szczęście ma się to zmienić. Dzięki komisji sejmowej dowiedzieliśmy się, kiedy konkretnie się to stanie.

Opóźniony pociąg: to scenariusz doskonale znany wszystkim tym, którzy korzystają z polskiej kolei. Ludzie czekają, z głośników na dworcu słychać komunikaty kończone standardowym opóźnienie może ulec zmianie. Wszyscy zastanawiają się, gdzie konkretnie jest ich pociąg i o ile opóźni się podróż. Czasem pomagają komunikaty, czasem podgląd w niektórych aplikacjach. Problem w tym, że informacje z różnych źródeł bywają rozbieżne. Skąd to wynika?

Wiele na temat problemów z informacją pasażerską dowiedzieliśmy się z posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury. Na zebraniu komisji, które odbyło się w dniu 7 grudnia, zaproszony został prezes PKP PLK (spółka zarządzająca infrastrukturą) Ireneusz Merchel. Jak przyznał, w Polsce mamy ponad 500 działających systemów informacji pasażerskiej, z czego 10 nie działa prawidłowo. Kiedy sytuacja ulegnie poprawie?

Jednolity system informacji pasażerskiej? Tak, ale dopiero od 2030 roku

Żeby mógł powstać jednolity system informacji pasażerskiej, wszystkie pociągi korzystające z infrastruktury PKP PLK muszą zostać wyposażone w GPS, co obecnie nie jest standardem. Jak zapowiedział Ireneusz Merchel, cały tabor kolejowy w Polsce zostanie wyposażony w systemy pozycjonowania do 2030 roku. Co dalej?

Prezes PLK zadeklarował, że jeśli powstanie możliwość zasysania danych o pozycji pociągów do rozkładu jazdy, informacje o opóźnieniach będą zdecydowanie bardziej precyzyjne. Nadmienił również, że PKP PLK ma porozumienie z PKP SA w sprawie synchronizacji informacji pasażerskiej.

Na początek duże aglomeracje

Na tym samym posiedzeniu infrastruktury poznaliśmy bieżącą sytuację w zakresie wdrażania jednolitego systemu informacji pasażerskiej. Według prezesa PKP PLK taki system zostanie wdrożony w pierwszej kolejności na terenie dużych aglomeracji. Merchel miał tu na myśli miasta wojewódzkie i odległość 30-50 kilometrów od tych miast. Jako przykład podał trasę z Warszawy do Otwocka, gdzie wszystkie przystanki i stacje powinny korzystać z tego samego systemu informacji.

Dokładna informacja o lokalizacji pociągu i czasie odjazdu z danej stacji jest z perspektywy pasażera bardzo istotna. Jeśli zarządzającym kolejom zależy na popularyzacji komunikacji zbiorowej, takie utrudnienia jak niejednoznaczna informacja o lokalizacji pociągów muszą zostać wyeliminowane.

