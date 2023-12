Bilety na pociąg kupisz w aplikacji jeszcze łatwiej. Wszystko dzięki tej zmianie

Początkowo w aplikacji Jakdojade mogliśmy tylko sprawdzać rozkłady jazdy pociągów PKP Intercity, w kwietniu tego roku pojawiła się w niej opcja zakupu biletów kolejowych, ale z przekierowaniem do stron PKP Intercity - co było średnio wygodne.



Bartosz Burek, prezes Jakdojade:

Zaprezentowany w październiku ubiegłego roku planer kolejowy Jakdojade był początkiem rozwoju naszych funkcjonalności międzymiastowych. Dzięki uruchomieniu sprzedaży biletów PKP Intercity możemy zaoferować użytkownikom Jakdojade jeszcze więcej opcji podróżowania. To ważny moment w rozwoju naszej aplikacji.

Na szczęście od teraz, zresztą podobnie jak w przypadku innej aplikacji KOLEO, w Jakdojade możemy zakupić bilety PKP Intercity, bez jej opuszczania - zupełnie tak samo jak bilety komunikacji miejskiej.



Po wybraniu interesującej nas relacji, podaniu liczby pasażerów, klasy wagonu i miejsca do siedzenia, możemy zakupić bilet, który następnie zapisywany jest w zakładce, w której do tej pory lądowały zakupione bilety komunikacji miejskiej.

Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity:

Od teraz oprócz planowania podróży pociągiem PKP Intercity, możemy w pełni zaplanować podróż od naszego miejsca zamieszkania na dworzec kolejowy oraz z dworca kolejowego do miejsca docelowego w danym mieście komunikacją miejską.

W rezultacie, możemy więc teraz zaplanować podróż wraz z zakupem biletów, począwszy od miejsca zamieszkania do dworca początkowego i końcowego, kończąc na podróży z dworca do punktu docelowego w wybranym mieście. Nie trzeba już przy tym do kupowania biletów kolejowych korzystać z osobna z dodatkowej aplikacji mobilnej PKP Intercity.

Na dziś, z aplikacji Jakdojade korzysta już 5 mln aktywnych użytkowników z 50 miast w Polsce, w których to dostępne są wyszukiwarki połączeń komunikacyjnych, a w wielu z nich również opcja zakupu biletów komunikacji miejskiej, no i od teraz kolejowych.

Źródło: PKP Intercity.