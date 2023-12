Od teraz zamówisz taksówki na warszawskim dworcu w tej aplikacji. Będzie taniej?

Wszystko wskazuje na to, że już wszystkie przewozy taksówkarskie, z całego terenu i okolic Dworca Centralnego w Warszawie, będą realizowane z zamówień przez aplikację mobilną.

Rok temu Rzeczpospolita informowała o wygranym przez iTaxi przetargu na trzyletnią dzierżawę postoju przy ul. Emilii Plater - przed wejściem na Dworzec Centralny. To jest teren warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich, który tak tłumaczył wówczas rezultat przetargu pod tę lokalizację:

Chcemy, aby obsługa tego miejsca była prowadzona w sposób uporządkowany, dlatego już dekadę temu zdecydowaliśmy o wydzierżawieniu terenu jednej firmie. Dotychczasowy dzierżawca zakończył umowę w styczniu, dlatego szukaliśmy nowego. Będzie to również duże ułatwienie dla pasażerów, którzy będą mogli liczyć na jasne i jednolite warunki przewozu.

W komunikacie tym ukryty był niejako przekaz o niezbyt klarownych zasadach przewozu pasażerów dotychczasowego dzierżawcy, stąd Rzeczpospolita sugerowała rok temu o końcu tzw. mafii taksówkarskiej pod Dworcem Centralnym.



Co ciekawe, tę samą narrację Rzeczpospolita zastosowała dzisiaj, przy okazji informacji o nowym przetargu pod pozostałe tereny Dworca Centralnego, tym razem zorganizowanym przez samo PKP:

Stołeczny Dworzec Centralny stał się symbolem działających na granicy prawa przewoźników i taksówkarzy naciągających pasażerów – przez dekady był świadkiem licznych nadużyć z udziałem kierowców, których przyjęto nazywać taksówkarską mafią. Teraz PKP, które zawiaduje obiektem, chce skończyć z tym niekorzystnym wizerunkiem. A ma w tym pomóc Uber.

Przetarg ten wygrał Uber, który rok temu zagościł na lotnisku Chopina, ze sporym ułatwieniem dla pasażerów w postaci usługi Uber Airport.

Tym razem nie znamy uzyskanej kwoty z przetargu (iTaxi za sam plac przy ul. Emilii Plater płaci ZDM ponad 22 tys. zł miesięcznie). Niemniej w przypadku Ubera, kontrakt na wynajem miejsc postojowych na terenie dworca jest bezterminowy (iTaxi ma umowę na 3 lata). Jedno jest pewne, od teraz każdy przejazd spod dworca i okolic będzie realizowany przez zamawianie go z poziomu aplikacji mobilnej, czyli z widoczną ceną przejazdu, jeszcze przed jego rozpoczęciem.

Czy będzie taniej? Ciężko od razu to wieszczyć, ale to centrum miasta, i w przypadku zbyt wysokiej wyceny przejazdu spod dworca w aplikacji, zawsze można się przejść kawałek dalej i spróbować zamówić innego przewoźnika.

Źródło: Rzeczpospolita.

Stock Image from Depositphotos.