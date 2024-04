W ten sposób znajdziesz każdą piosenkę, która skradła Twoje serce

Niezależnie od tego, czy słuchamy muzyki w samochodzie, podczas treningu czy też jako tło podczas pracy, są takie utwory, które sprawiają, że na twarzy pojawia się uśmiech, a noga sama zaczyna wystukiwać rytm. Czasami zdarza się jednak, że nie znamy piosenki, która wyzwala w nas dodatkowe pokłady energii (lub nostalgię, albo inne uczucia). Słyszymy fragment piosenki, która w jakiś sposób z nami rezonuje, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować ani artysty, ani tytułu utworu. Co wówczas zrobić? Mamy na to kilka sposobów.

Znajdź piosenkę po tekście: Najlepsze sposoby

Dzięki dostępowi do internetu aplikacjom i smartfonom, istnieje wiele sposobów na odnalezienie nieznanej nam piosenki, nawet gdy znamy tylko kilka słów zawartych w tekście. Od narzędzi do rozpoznawania muzyki po internetowe wyszukiwarki tekstów piosenek – istnieją narzędzia, które mogą nam pomóc uwolnić się od natrętnej myśli "jaka to melodia?!". Oto niektóre z nich.

Wyszukiwanie piosenek po tekście

Gdy chcemy odnaleźć piosenkę na podstawie fragmentu tekstu, jednym z pierwszych miejsc, które warto odwiedzić, są internetowe wyszukiwarki piosenek. Platformy te umożliwiają wprowadzenie zasłyszanych słów, które zapamiętaliśmy. Algorytm przeszukuje bazę danych i szuka dla nas odpowiednich dopasowań.

Popularne strony internetowe, takie jak:

Genius,

AZLyrics,

MetroLyrics

oferują takie właśnie funkcje i są często pierwszym miejscem, do którego warto zajrzeć, gdy nieznana nam piosenka nie chce wyjść z głowy. Ich interfejsy są proste w obsłudze i bardzo intuicyjne, co czyni proces wyszukiwania szybkim i łatwym nawet dla osób niezaznajomionych z zaawansowanymi funkcjami technologicznymi. Wpisujesz, znajdujesz... i to wszystko. Prościej chyba się nie da.

Wyszukiwarki te często oferują również dodatkowe informacje o piosenkach, takie jak autorzy, albumy, na których się pojawiają, rok wydania itp. Dzięki temu możemy nie tylko znaleźć poszukiwaną piosenkę, ale także dowiedzieć się o niej więcej.

Aplikacje do rozpoznawania muzyki

Innym skutecznym narzędziem, które możemy wykorzystać do odnalezienia piosenki na podstawie fragmentu tekstu lub melodii, są aplikacje do rozpoznawania muzyki. Te narzędzia, zwykle dostępne na smartfony i tablety, pozwalają nam wprowadzać zapytania w formie próbek dźwięku, a następnie przeszukują swoje bazy danych w poszukiwaniu zgodności. Najpopularniejsze z nich to:

Shazam,

SoundHound.

Aplikacje te działają na zasadzie rozpoznawania unikalnych wzorców dźwiękowych i porównywania ich z posiadaną bazą danych. Jeśli próbka, którą nagrywamy naszym smartfonem, pasuje do któregoś z utworów, otrzymujemy informacje o artystach, tytule utworu, a także odnośniki do platform, gdzie możemy przesłuchać lub zakupić daną piosenkę.

Aplikacje te są niezwykle użyteczne w sytuacjach, gdy słyszymy fragment piosenki w filmie, reklamie czy w radiu, ale nie mamy pojęcia, co to za utwór. Dzięki nim możemy szybko i łatwo zidentyfikować muzykę, nawet gdy nie znamy ani słów z tekstu, ani nie mamy informacji o artyście. Warto też dodać, że SoundHound radzi sobie także z... nuceniem melodii.

Wyszukiwanie tekstów w serwisach streamingowych

Niemal wszyscy korzystamy dziś z serwisów streamingowych do słuchania muzyki, takich jak Spotify, Apple Music, YouTube Music czy Tidal. Co ciekawe, serwisy te nie tylko umożliwiają dostęp do ogromnej biblioteki utworów, ale także oferują funkcje wyszukiwania piosenek na podstawie fragmentów tekstu.

Korzystanie z tych serwisów do odnalezienia piosenki po tekście jest stosunkowo proste. Wystarczy wprowadzić słowa z tekstu, które pamiętamy w pole wyszukiwania serwisu. Platforma przeszuka następnie swoją bazę danych, prezentując nam listę utworów zawierających dane frazy. Dodatkową zaletą korzystania z serwisów streamingowych jest to, że możemy od razu przesłuchać znalezione utwory, a także dodać je do naszych playlist.

Nie mogę znaleźć piosenki!

