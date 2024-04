Co potrafi Tłumacz Google? Odkrywamy mniej oczywiste funkcje tego narzędzia

Nieznane funkcje Tłumacza Google

Cyfrowe narzędzia, których używamy na co dzień, kryją wiele tajemnic. Tłumacz Google, znany głównie jako aplikacja do tłumaczenia słów i zdań to coś więcej, niż może Ci się wydawać. Narzędzie obsługujące dziesiątki języków pozwala skorzystać z wielu dodatkowych opcji, o których być może nie wiedziałeś(-aś). Ten artykuł pomoże Ci je poznać.

Odkryj Tłumacza Google na nowo

Większość z nas kojarzy Tłumacza Google jako niezawodne narzędzie do szybkiego tłumaczenia słów z jednego języka na drugi. Ale czy wiesz, że za tym z pozoru prostym interfejsem kryje się cały arsenał funkcji, które mogą uczynić komunikację jeszcze bardziej skuteczną? Umiejętność swobodnego porozumiewania się w różnych językach jest nam dziś coraz bardziej potrzebna. I właśnie dlatego warto poznać tajemnice Tłumacza Google. W kolejnych sekcjach tego artykułu przeprowadzimy Cię przez mniej oczywiste funkcje tego narzędzia – od tłumaczenia tekstu z obrazu, przez odsłuchiwanie poprawnej wymowy, aż po tłumaczenie całych stron internetowych i rozmowy w czasie rzeczywistym.

Źródło: Depositphotos.com

Tłumaczenie tekstu z obrazu

Czy zdarzyło Ci się czytać napisy w obcym języku (szczególnie podczas zagranicznych podróży) i nie wiedzieć, o co chodzi? Tłumacz Google ma idealne rozwiązanie dla tego problemu. Wystarczy zrobić zdjęcie tekstu, a potem przetłumaczyć go na swój język ojczysty. Jak to zrobić?

Otwórz aplikację Tłumacz Google i kliknij przycisk aparatu na ekranie głównym. Skieruj kamerę na tekst, który chcesz przetłumaczyć. Google Translate automatycznie rozpozna język i przetłumaczy tekst na Twój język. Teraz możesz zmienić język docelowy lub posłuchać przeczytanego tłumaczenia.

Poprawna wymowa dzięki Tłumaczowi Google

Właściwa wymowa jest kluczowa, jeśli chcemy być zrozumiani w obcym kraju. Tłumacz Google oferuje funkcję nauki poprawnej wymowy słów. Oto jak z niej skorzystać:

Przetłumacz słowo lub zdanie za pomocą Tłumacza Google, klikając strzałkę w prawo, po wpisaniu słowa lub zdania. Obok tłumaczenia zobaczysz ikonę głośnika. Kliknij ją, aby odsłuchać wymowę słów.

Tłumaczenie stron internetowych

Szukając informacji na interesujący nas temat, często trafiamy na strony internetowe w obcym języku. Tłumacz Google może pomóc w tłumaczeniu takich witryn. Oto jak to zrobić:

W przeglądarce Google Chrome otwórz stronę, którą chcesz przetłumaczyć. Tłumacz Google automatycznie zaoferuje tłumaczenie tekstu na język angielski. Tabliczka wyświetli się w prawej części paska adresu. Jeśli przegapisz ten moment, możesz kliknąć w znajdującą się tam ikonę Tłumacza Google. Możesz też zmienić domyślny język. Kliknij trzy kropki w pasku narzędzi Tłumacza i wybierz "Wybierz inny język". Wybierz swój preferowany język i kliknij "Przetłumacz", aby zrozumieć treść strony.

Źródło: Depositphotos.com

Tłumaczenie pisma odręcznego

Co zrobić, gdy widzimy ręcznie napisany tekst w obcym języku? Tłumacz Google ma na to sposób:

Kliknij zakładkę "Wpisz tekst" w aplikacji Tłumacz Google. Wybierz ikonę długopisu na górze ekranu. Napisz tekst w polu "Wpisz tekst tutaj". Google Translate automatycznie przetłumaczy twój tekst.

Jeśli wolisz, możesz także użyć przycisku aparatu na ekranie głównym aplikacji, by przetłumaczyć tekst napisany odręcznie.

Tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym

To, co jeszcze do niedawna wydawało się scenariuszem rodem z filmów science fiction, stało się możliwe. Tłumacz Google pozwala tłumaczyć rozmowę prowadzoną w 2 różnych językach, w czasie rzeczywistym.

W aplikacji Tłumacz Google kliknij przycisk "Rozmowa". Aplikacja będzie nasłuchiwać rozmowy, rozpozna język i przetłumaczy go. Możesz zmieniać języki docelowe w trakcie rozmowy. Dla ułatwienia, na ekranie umieszczono 2 mikrofony. Każdy odpowiada za inny język, dzięki czemu komunikacja 2 osób jest ułatwiona.

Zapisywanie fraz do późniejszego użytku

Czasami przetłumaczona fraza może się przydać w przyszłości. Tłumacz Google pozwala na zapisywanie tłumaczeń:

Po przetłumaczeniu słowa kliknij ikonę gwiazdki znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Zapisane frazy znajdziesz w zakładce "Ulubione", która oznaczona jest wypełnioną gwiazdką (lewy górny róg ekranu głównego).

Źródło: Depositphotos

Tłumaczenie wiadomości e-mail

Otrzymujesz e-maile w obcym języku? Tłumacz Google może pomóc w ich zrozumieniu:

W Gmailu automatycznie zaproponowane będzie tłumaczenie e-maila. Przycisk "Przetłumacz wiadomość" znajduje się pod polem z adresem nadawcy. Jeśli nie możesz go znaleźć, kliknij trzy kropki w pasku adresu e-maila nadawcy i wybierz "Przetłumacz wiadomość". Możesz dostosować języki tłumaczenia według potrzeb.

Tłumaczenie offline — zapewnienie dostępu do tłumaczeń bez dostępu do internetu

Podczas podróży, gdy nie zawsze możesz skorzystać z internetu, bo wiąże się to z drogim roamingiem, możesz pobrać interesujący Cię słownik, który posłuży do tłumaczeń offline:

Kliknij ikonę z popiersiem ludzika umieszczonego w kółku ("Wybierz konto"). Znajdziesz ją w prawym górnym rogu ekranu aplikacji. Przejdź do sekcji "Pobrane języki". Wybierz języki, które chcesz pobrać do trybu offline i kliknij ikonkę ze strzałką skierowaną w dół, aby je pobrać.

Tłumacz Google potrafi więcej, niż myślisz!

Tłumacz Google to coś więcej niż cyfrowy słownik. Kiedy napotkasz na barierę językową, możesz skorzystać z tłumaczeń w czasie rzeczywistym lub sfotografować tablicę informacyjną, aby szybko rozeznać się w sytuacji. To idealny wybór dla osób, które często podróżują do miejsc, w których nie mówi się po polsku lub po angielsku. Narzędzie wspiera obecnie aż 133 języki, więc myślę, że można na nim polegać.