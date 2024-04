Szukasz rejestratora samochodowego? Wybraliśmy 5 modeli godnych uwagi.

Cena, jakość obrazu, innowacyjne funkcje – między innymi te kryteria przyświecały nam podczas selekcji wideorejestratorów samochodowych do dzisiejszego rankingu. Szukasz kamery do auta, która pozwoli nagrywać Twoje podróże? Wybraliśmy kilka modeli, które warto wziąć pod uwagę.

Jaki rejestrator samochodowy wybrać?

Dbałość o bezpieczeństwo na drodze powinna być priorytetem każdego kierowcy. Kiedy dochodzi do wypadków lub spornych zdarzeń, warto mieć obiektywnego świadka. Coraz częściej jest nim... wideorejestrator. Na rynku nie brakuje niewielkich kamer dostosowanych do pracy w samochodzie. Przyjrzeliśmy się kilku z nich i wybraliśmy naszych faworytów.

Götze & Jensen Goldenline DC900

Cena: ok. 400 zł

Wideorejestrator Götze & Jensen Goldenline DC900 to praktyczne narzędzie do rejestrowania zdarzeń na drodze. Posiada szerokie pole widzenia wynoszące 140 stopni oraz możliwość nagrywania w rozdzielczości 1080p, co pozwala na dokładne rejestrowanie szczegółów podczas podróży. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi można łatwo zarządzać ustawieniami urządzenia za pomocą aplikacji Roadcam dostępnej na urządzenia z systemami Android oraz iOS.

Ciekawą funkcją jest zastosowanie czujnika ruchu i wstrząsów, który automatycznie rejestruje sytuacje awaryjne, takie jak nagłe hamowanie czy zderzenia. Dodatkowo rejestrator Götze & Jensen Goldenline DC900 korzysta z sygnału GPS, umożliwiając rejestrowanie lokalizacji, kierunku ruchu i prędkości pojazdu, co może być przydatne w dokumentowaniu przebiegu zdarzeń. Praktyczne jest także zastosowanie mocowania magnetycznego, ułatwiającego montaż i demontaż kamery. Urządzenie umożliwia zapis nagrań na karcie pamięci o pojemności maksymalnej 128 GB (należy dokupić osobno).

MIO MiVue 732

Cena: ok. 400 zł

MIO MiVue 732 to wideorejestrator oferujący wysoką jakość nagrań w każdych warunkach oświetleniowych. Rozdzielczość 1080p i 130-stopniowy kąt widzenia umożliwiają precyzyjne rejestrowanie szczegółów. Funkcja trybu postojowego pozwala na ciągłe nagrywanie otoczenia podczas parkowania, a wbudowany G-Sensor automatycznie zapisuje istotne momenty związane ze wstrząsami.

Zintegrowane WI-FI umożliwia bieżący zapis nagrań, a funkcje takie jak System Wspomagania Kierowcy, tryb nocny oraz rozbudowany tryb postojowy sprawiają, że MiVue 732 wspiera kierowcę w różnych sytuacjach. Urządzenie rejestruje nie tylko obraz, ale także dźwięk, co może być istotne w przypadku wypadków drogowych poza polem widzenia kamery.

Garmin Dash Cam Mini 2

Cena: ok. 450 zł

Garmin Dash Cam Mini 2 to kompaktowa kamera samochodowa oferująca pole widzenia 140 stopni i nagrywająca w rozdzielczości FullHD. Jej niewielkie rozmiary pozwalają na dyskretny montaż za lusterkiem wstecznym, a możliwość sterowania głosowego, obsługiwanego w kilku językach, dodaje wygody użytkowania. Garmin Dash Cam Mini 2 działa automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania, nagrywając ciągły obraz, co sprawia, że jest gotowa do użycia bez dodatkowej konfiguracji.

Funkcja samoczynnego wykrywania zdarzeń pozwala na automatyczny zapis materiału w przypadku wstrząsu lub hałasu, nawet podczas postoju, co jest szczególnie przydatne podczas zdarzeń, do których dochodzi na parkingach. Nagrania są przechowywane na karcie pamięci microSD (należy dokupić osobno). Trafiają one również na 24 h do chmury, jeśli korzystasz z połączeni WI-FI w trakcie pracy urządzenia.

Ładowarka samochodowa z dwoma wejściami USB, dołączona do zestawu sprawia, że nie musisz wybierać, które urządzenie naładować najpierw (np. wtedy, gdy chcesz używać wideorejestratora, a jednocześnie pada Ci bateria w smartfonie). Garmin Dash Cam Mini 2 to kompleksowe rozwiązanie dla kierowców poszukujących dyskretnej, a jednocześnie funkcjonalnej kamery samochodowej.

70MAI Dash Cam M500 64GB

Cena: ok. 650 zł

70MAI Dash Cam M500 to zaawansowany wideorejestrator oferujący doskonałą jakość obrazu w różnych warunkach. Dzięki rozdzielczości 2592 x 1944p i kątowi widzenia 170° rejestruje szerokie pole widzenia, eliminując martwe strefy. Posiada wbudowaną pamięć eMMC 64GB, eliminując konieczność korzystania z dodatkowych kart pamięci.

Kamera zapewnia bezpieczeństwo zarówno podczas jazdy, jak i postoju, wykorzystując wbudowany czujnik G-sensor do rejestrowania nagłych wstrząsów lub kolizji. Funkcja nagrywania poklatkowego oszczędza miejsce w pamięci, kompresując długie nagrania do krótkich podsumowań.

Dodatkowe funkcje obejmują alert ADAS, monitorowanie GPS i GLONASS, sterowanie głosowe, efekty wizualne, a także opcję monitorowania ciśnienia w oponach przy użyciu dedykowanych czujników TPMS T04. Aplikacja 70MAI umożliwia łatwe zarządzanie ustawieniami i udostępnianie nagranych materiałów. To kompleksowe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie niezawodność i zaawansowane funkcje w wideorejestratorze samochodowym.

Nextbase 622GW

Cena: ok. 1000 zł

Nextbase 622GW to wideorejestrator oferujący rozdzielczość 4K przy 30 klatkach na sekundę, co pozwala na rejestrowanie każdego szczegółu trasy. Jego obiektyw o jasności f/1.3 przechwytuje dużą ilość światła, gwarantując dobrą jakość nagrań. Dotykowy ekran o przekątnej 3 cali pozwala na wygodną obsługę, a moduł GPS 10 Hz zapewnia precyzyjne przechwytywanie pozycji (kamera wykonuje 10 odczytów danych lokalizacyjnych na sekundę).

Komunikacja bezprzewodowa poprzez QuickLink Wi-Fi i Bluetooth 5.0 umożliwia szybkie pobieranie nagrań na smartfon oraz interakcję z innymi urządzeniami. Funkcje takie jak Super Slow Motion, cyfrowa stabilizacja obrazu i tryb złej pogody to dodatkowe możliwości analizy nagranych materiałów. Szeroki kąt widzenia 140 stopni, prosty montaż z magnesami neodymowymi, kompatybilność z systemem Alexa, moduł SOS i obsługa kamer tylnych Nextbase to cechy, które sprawiają, że Nextbase 622GW z pewnością wyróżnia się na tle konkurentów.