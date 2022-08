Praca w IT? Znając JavaScript i TypeScript można sporo zarobić

Kilka miesięcy temu dzieliliśmy się z Wami wynikami badań przeprowadzonymi przez Software Development Academy wśród absolwentów swoich kursów IT i dotyczącymi kwestii przebranżowienia się na tę branżę. 41,2% pytanych odpowiedziało, że chcą zostać testerami. Równie dużym zainteresowaniem cieszył się kurs Javy - 40,4%. Podium zamykają w dużo mniejszym odsetku osoby, które wybrały kurs Pythona, dalej mamy UX/UI Design, Data Science i Java Script. Dlaczego osoby te chciały się przebranżowić? Najczęściej podnoszoną kwestią była chęć rozwoju w kierunku nowych technologii oraz nuda i brak perspektyw w rozwoju w dotychczasowej pracy.

Na rynku IT stale przybywa ogłoszeń o pracę, w których firmy poszukają nie tylko początkujących programistów, ale i specjalistów. I to także w branży gamingowej. To jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi od lat - także w Polsce. Jak wynika z raportu "The Game Industry in Poland 2021", w Polsce branża ta rozwija się w zawrotnym tempie 30 procent rok do roku. Równie szybko rośnie zainteresowanie pracą w firmach tworzących gry - na różnych stanowiskach. I nie ma się co dziwić. Specjaliści zajmujący się JavaScript czy TypeScript, biorąc pod uwagę ich wąskie kwalifikacje, mogą zarabiać nawet 26 tys. złotych miesięcznie.

Jacek Mrzygłóg z firmy Evolution szacuje, że branża gier online, na koniec bieżącego roku, warta będzie niecałe 200 mld dolarów. W zaledwie 5 lat ma rozrosnąć się do poziomu 652,5 mld dolarów. Ogromny potencjał w gamingu dostrzega coraz więcej firm. Ekspert podaje, że branża gier przyniesie nie tylko więcej ofert pracy, nowych możliwości, ale przede wszystkim będzie wymagał coraz wyższych umiejętności od kandydatów.

Specjaliści od JavaScript i TypeScript poszukiwani

Już teraz ponad 8% ogłoszeń o pracę w branży szeroko pojętych gier wideo ma w wymaganiach znajomość JavaScript oraz TypeScript. Na specjalistów znających te języki czekają naprawdę interesujące warunki pracy i wynagrodzenie. Mowa jest o nawet 26 tys. złotych miesięcznie

Gry są opracowywane przy użyciu szerokiej gamy technologii i chociaż tradycyjne języki, takie jak C++, są powszechne, widzimy, że tworzenie gier w językach wyższego poziomu, takim jak TypeScript, ma wiele zalet

- mówi Juris Krisis, Scala/JavaScript Department Lead w Evolution.

Jak wynika z kalkulatora płac portalu No Fluff Jobs obecnie Senior JavaScript i TypeScript przy kontrakcie (B2B) może zarobić od 18,4 do 26 tys. złotych (+VAT) miesięcznie. Natomiast w przypadku umowy o pracę można liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 15 do 21 tys. złotych brutto miesięcznie.

Dla osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy też coś się znajdzie. Junior JavaScript przy B2B może liczyć na wynagrodzenie od 6 do 10 tys. złotych (+VAT) miesięcznie. Natomiast przy umowie o pracę zarobi od 5 do 8,4 tys. złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie Juniorów TypeScript waha się od 7,5 do 11 tys. złotych (+VAT) miesięcznie (przy B2B). Przy umowie o pracę to od 6 do 9 tys. złotych brutto miesięcznie.

W Evolution większość naszego backendu w grach jest tworzona w Scali, a naszego frontendu w TypeScript. Są to wysokopoziomowe z silnym typowaniem języki programowania, które zapewniają wydajne tworzenie gier oraz wczesne wykrywanie defektów, a z punktu widzenia biznesu - oferują wyższą produktywność

