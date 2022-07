Już 1/4 Polaków chce zatrudnić się w branży IT i to najchętniej w firmie międzynarodowej dającej duże możliwości. Od lepszych warunków pracy, poprzez przyjazną atmosferę, a na rozwoju osobistym kończąc.

Evolution to szwedzki dostawca wysokiej jakości gotowych rozwiązań dla operatorów gier online działający na rynku międzynarodowym. Zajmuje się tworzeniem koncepcji produktów, rozwijaniem oprogramowania oraz dostarcza zarówno rozwiązania techniczne, jak i personel potrzebny do ich obsługi. Na jej zlecenie przeprowadzono badanie, w którym zapytano Polaków o stosunek do pracy w międzynarodowej firmie.

Praca w IT w międzynarodowej firmie? Coraz częściej o tym myślimy

Z badania wynika, że prawie 1/4 Polaków myśli o przebranżowieniu się i rozpoczęciu kariery w sektorze IT. 23% badanych powiedziało, że chciałoby znaleźć zatrudnienie w firmie międzynarodowej. 40% osób nie chciałoby mieć za pracodawcę firmy zagranicznej, a 31% nie ma zdania na ten temat. Osoby biorące udział w badaniu podzieliły się również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi warunków pracy. Najważniejsze, według nich, mają być relacje w zespole (80% badanych). Dopiero na drugim miejscu są satysfakcjonujące zarobki (72%). Nieco dalej jest zadowolenie z wykonywanych obowiązków (56%) i relacje z szefem (52%). Ważne są również elastyczne godziny pracy (48%), możliwość rozwoju osobistego (47%), dodatkowe świadczenia pracownicze (39%). Istotne jest również inwestowanie w rozwój zawodowy (31%) i możliwość brania udziału w ciekawych projektach (26%).

Coraz częściej stosowany przez firmy zdalny model pracy umożliwia wielu specjalistom w firmach zlokalizowanych w dowolnym zakątku Świata. Już blisko co czwarty Polak chciałaby być zatrudniony w firmie stosującej taki model pracy. W Evolution również zatrudniamy specjalistów z całego świata i widzimy, jak ogromny potencjał tkwi w takim układzie. Jako pracodawca, bez ograniczeń możemy ściągać najlepsze talenty do naszych zespołów, a nasi pracownicy mają dzięki temu okazję wymieniać się wiedzą z osobami pochodzącymi z różnych kultur.

- komentuje Konrad Bromiński, Senior HR Manager w Evolution.

Praca w skandynawskiej firmie? Czemu nie

24% respondentów uznało że chętnie podjęliby się pracy w firmie o skandynawskich korzeniach. To właśnie one stale cieszą się bardzo dobrą opinią. Z czego to wynika? Z badania Evolution można wywnioskować, że to zasługa przede wszystkim przyjaznej atmosfery. Na tę cechę wskazało 39% pytanych. Dużym powodzeniem cieszyły się odpowiedzi wskazujące na inwestowanie w rozwój pracowników (34%), dążenie do równości płac (31%), elastyczność pod względem wymiaru zatrudnienia i godzin (29%) i skrócenie czasu pracy dla rodziców małych dzieci (22%). Respondenci wskazywali również na transparentny styl komunikacji, płaską hierarchię oraz tzw. work-life-balance - czyli uzyskanie odpowiedniego balansu między czasem spędzonym w pracy, a tym który spędzamy w domu, bez martwienia się o obowiązki zawodowe.

40% objętych badaniem Polaków wskazało, że chciałoby pracować w wielokulturowej firmie. 22% jasno zaznaczyło jednak, że nie jest zainteresowane taką opcją. Niezdecydowanych było 37% pytanych. Zaledwie 12% Polaków zaznaczyło, że praca w tego typu przedsiębiorstwach ma więcej wad niż zalet. Dla 43% ankietowanych sprawa wygląda zupełnie inaczej - dostrzegają oni więcej pozytywnych aspektów w wielokulturowym środowisku. Niestety badanie nie wdaje się w szczegóły i nie doprecyzowuje o jakie to wady dokładnie chodzi.

Warto też napisać kilka słów o metodologii samego badania. Zostało ono wykonane metodą CAWI przez niezależną agencję badawczą na reprezentatywnej próbie dorosłych. W badaniu udział wzięło 1001 osób, z czego 52,35% to kobiety, a 47,65% mężczyźni. Osoby w wieku 56+ stanowiły 38,36% osób badanych, osoby w wieku 41-55 lat 25,77%, w wieku 25-40 lat 27,07%, a w wieku 18-24 8,79%. Mieszkańców miejscowości do 5 tys. mieszkańców było 36,46%, od 5 do 20 tys. - 12,49%, od 20 do 100 tys. mieszkańców - 20,78%, od 100 do 500 tys. mieszkańców - 18,28%, a powyżej 500 tys. mieszkańców - 11,99%.

Źródło: informacje prasowe

Obrazek wyróżniający: Unsplash