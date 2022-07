Warszawa spada z fotela lidera w wysokości wynagrodzeń dla specjalistów IT

Serwis inhire.io podzielił się dziś z nami wynikami swojego raportu "MARKET SNAPSHOT Q2 2022", z którego wynika, iż wbrew przewidywaniom czy może bardziej nadziejom pracodawców, tempo wzrostu wynagrodzeń w branży IT nie wyhamowało. Co więcej dotyczyło to zarówno juniorów, midów, jak i seniorów.

Zaczynamy jednak od utrwalającego się trendu pracy zdalnej w branży IT, który to powoli staje się już standardem. Jeszcze przed pandemią liczba ofert pracy zdalnej odpowiadała za zaledwie 14% wszystkich ofert, dziś jest to już 76%, a więc przeszło 3/4.

To nie jest chyba już zaskoczeniem, ale wzrost ofert pracy z zatrudnieniem na część etatu już tak. Może nie stanowią jeszcze jakiegoś dużego udziału wśród wszystkich ofert, ale można zaobserwować znaczny wzrost procentowy z 0,4% w czerwcu zeszłego roku do 1,4% w czerwcu 2022 roku.

Michał Gąszczyk, CEO inhire.io:

Coraz częściej obserwujemy tendencję poszukiwania przez specjalistów IT ofert na część etatu. Popyt na taką formę współpracy wśród programistów rośnie. Patrząc na wynik z perspektywy punktów procentowych, nie wydaje się on spektakularny. Jednak, jeśli popatrzymy na bezwzględną liczbę ofert, to obserwujemy ich trzykrotny wzrost i istotną zmianę trendu.

Najwięcej ofert, jeśli chodzi o role można było zaobserwować w przypadku Backend Developer, których liczba oscylowała w ubiegłym kwartale pomiędzy 3000 a niemal 4000 ofert pracy. Nieco mniej miejsc pracy było po stronie Front-end Developera oraz Devops Engineer.

Z kolei dużo mniej ofert było na liście pozostałych stanowisk, w kolejności - Testing, Full-stack Developer, Mobile Developer i Project Manager.

Przechodzimy już do tytułu tego wpisu i samych wynagrodzeń. Wprawdzie Warszawa nadal odpowiada za największą liczbę ogłoszeń o pracę - 6 526, ale po kilku kwartałach spadła z pierwszego miejsca, jeśli chodzi o wysokość górnych widełek wynagrodzeń.

Obecnie najwyższe stawki wynagrodzeń dostępne są dla specjalistów poszukujących pracę w Krakowie (liczba ofert - 3 634), Poznaniu (1 888), Gdańsku (1 781), Rzeszowie (602) i Białymstoku (629).

Nie zmienił się zbytnio udział poszczególnych poziomów doświadczenia w publikowanych ogłoszeniach. Nadal najbardziej poszukiwani są specjaliści z większym doświadczeniem. Ogłoszenia dla juniorów odpowiadały za zaledwie 10% z wszystkich ogłoszeń.

Wzrosły za to maksymalne stawki wynagrodzeń na każdym poziomie doświadczenia, również dla juniorów, którzy mogli liczyć na zarobki na poziomie 10 860 zł przy pracy zdalnej i 9 364 zł - stacjonarnej.

Wyższy poziom doświadczenia to już dwa razy większe zarobki z niewielka różnicą w przypadku pracy zdalnej i stacjonarnej.

Z kolei najbardziej doświadczeni specjaliści IT mogli liczyć na maksymalne stawki na poziomie 26 808 zł przy pracy zdalnej i 25 344 stacjonarnie.

Najpopularniejszymi technologiami pojawiającymi się w ofertach pracy w ubiegłym kwartale były: JavaScript, Java oraz Python i TypeScript, a najrzadziej można było spotkać: Swift, Scala i Ruby.

Jednak to Scala była najlepiej opłacana, na drugim miejscu w tym kryterium znalazła się Java, a podium zamykała technologia C.

Na koniec zerknijmy jeszcze na porównanie z pierwszym kwartałem tego roku. Największy wzrost maksymalnych stawek nastąpił w przypadku znajomości technologii C - prawie o 16%, Swift - o 15% i Ruby - ponad 13%.

--

Dane dla Q2 2022 zaprezentowane w tym raporcie pochodzą z 26 419 ogłoszeń publikowanych przez 3 968 firm, na dzień 27 czerwca 2022r. w następujących serwisach: inhire.io, pracuj.pl (Kategorie: "IT - Administration", "IT - Software Development"), nofluffjobs.com oraz justjoin.it.

Stock Image from Depositphotos.