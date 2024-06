Google wprowadza nieśmiałą, acz widoczną gołym okiem zmianę w swojej głównej aplikacji do wyszukiwania. Nie każdy będzie zadowolony.

Aplikacja Google to kwintesencja minimalizmu. Internetowy gigant od lat podchodzi do niej z dużą ostrożnością i nie szarżuje z ilością dodatkowych opcji, chcąc zachować wszystko w możliwie jak najwygodniejszym i najbardziej czytelnym wydaniu.

Od kiedy platforma coraz mocniej idzie w promowanie treści Discovery, trochę zmienia się jednak podejście. I widać to gołym okiem. Teraz niespodziewanie dodaje pasek wyszukiwania... w większości widoków. W tym podczas otwarcia każdej strony proponowanej przez Google Discovery. Jak to działa w praktyce?

Pasek wyszukiwania przy otwieraniu stron z Discovery. Google testuje nową opcję aplikacji

Zmiana ta może nie należy do specjalnie drastycznych — to przecież nie mniej, nie więcej, a doskonale znany wszystkim internautom pasek odpowiedzialny za wyszukiwanie interesujących nas treści. Z zapytaniem o cokolwiek z lewej strony, a także ikonkami mikrofonu i kamery z prawej — by można było pytać o inne treści w formie niekoniecznie tekstowej. Jednak dodanie tej sekcji podczas otwierania jakiejkolwiek strony z Discovery w aplikacji Google może budzić także niechęć ze względu na automatyczne ograniczanie widoczności i mniej przestrzeni na otwarty artykuł.

Źródło: https://9to5google.com/2024/06/17/google-bottom-search-bar-2/

Na tę chwilę nie wiadomo jednak czy to wyłącznie testy, czy faktycznie Google powoli wdraża tę opcję u wszystkich i tylko kwestią czasu jest, nim doczekamy się jej także i u nas. Na ten moment nie jest ona dostępna na żadnym moim urządzeniu z Androidem ani iOS na pokładzie, ale redakcja 9to5Google poinformowała, że u nich zmiany te dostępne są już na kilku urządzeniach.