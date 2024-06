Arkusze Google przekonują do siebie mnóstwo osób

Internetowy pakiet Edytorów Dokumentów Google osiąga coraz większą popularność i przyciąga do siebie coraz więcej użytkowników. Bezpłatny dostęp dla wszystkich, synchronizacja z Dyskiem Google, niski próg wejścia i stosunkowo prosta obsługa dla każdego użytkownika czy faktycznie bardzo dobra synchronizacja między wieloma urządzeniami (pod tym względem cały ekosystem giganta z Mountain View jest faktycznie niezawodny) to główne zalety, które przekonują ludzi.

Źródło: Depositphotos

Oczywiście są nadal rzeczy, w których aplikacja Microsoftu pozostaje niezawodna i oferuje kilka rzeczy, których w Arkuszach Google zwyczajnie nie znajdziemy. Nie mam jednak wątpliwości, że dla większości użytkowników jest to opcja zupełnie wystarczająca — a wielkie G co chwilę decyzuje się na dodawanie wielu nowych funkcji. Najnowszy dodatek do Arkuszy Google jest świetną sprawą, a co ważniejsze, bardzo łatwą do ustawienia.

Powiadomienia przy każdej zmianie danych

Arkusze Google wprowadziły nową funkcję powiadomień warunkowych, umożliwiającą użytkownikom ustawianie reguł otrzymywania powiadomień e-mail w momencie zmiany wybranych komórek w arkuszu kalkulacyjnym, pod warunkiem posiadania uprawnień do edycji danego dokumentu. To oznacza, że od teraz użytkownicy mogą konfigurować reguły w Arkuszach Google, aby otrzymywać powiadomienia po spełnieniu określonych kryteriów, takich jak zaktualizowana wartość kolumny lub zmiany w wybranym zakresie komórek.

Źródło: Google

Przykłady powiadomień warunkowych podane przez Google to między innymi otrzymywanie alertów, gdy ktoś zmieni status lub właściciela określonego zadania w narzędziu do śledzenia projektu, lub gdy liczba spadnie poniżej określonej wartości w analizie prognozy. E-mail z powiadomieniem od Google będzie zawierał informacje o tym, kto wprowadził zmianę, a dodatkowo jest również opcja skonfigurowania powiadomienia dla innych osób, dodając ich adresy e-mail podczas ustawiania reguł.

Źródło: Google

Źródło: Google

Grafika wyróżniająca: Depositphotos