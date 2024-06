Google Maps to najpopularniejsza nawigacja — ale nawet tu czasami zdarzają się problemy

Google Maps to jedna z najpopularniejszych nawigacji na świecie, która zrewolucjonizowało sposób, w jaki poruszamy się po naszych miastach i planujemy podróże. Od swojego debiutu w 2005 roku, Google Maps stało się nieodłącznym elementem codziennego życia milionów użytkowników na całym globie. Dzięki dokładnym mapom, zaawansowanym funkcjom nawigacyjnym oraz stale aktualizowanym informacjom o ruchu drogowym, Google Maps pomaga zarówno pieszym, jak i kierowcom dotrzeć do celu szybko i bezpiecznie.

W ostatnim czasie w Mapach Google pojawił się jednak irytujący błąd, który uniemożliwiał użytkownikom na tworzenie przystanków. Kiedy ustalamy trasę w dane miejsce, powinniśmy mieć możliwość dodania do 9 punktów, które chcemy odwiedzić po kolei — bardzo przydatne, kiedy w obcym miejscu chcemy odwiedzić kilka określonych i wyznaczonych miejsc.

Ostatnio jednak ta funkcja zniknęła i nie było to możliwe — nie mogliśmy dodawać dodatkowych punktów i żeby pojechać w kilka różnych miejsc, to za każdym razem ręcznie musieliśmy wpisać nowy punkt naszej podróży. Mnóstwo osób — dość słusznie — denerwowało się na to rozwiązanie.

Źródło: Unsplash @hjkp

Google naprawia błąd, Mapy działają tak, jak powinny

Google zażegnało już kryzys i wydało aktualizację swoich Map, która naprawia problem z przystankami. Dodatkowe punkty na trasie powróciły i znowu bez żadnego problemu można planować dłuższą podróż z wieloma przystankami. Aktualizacja, która naprawia ten irytujący błąd, jest oznaczona jako 11.131.0102 build 1067550236 — wersję aplikacji możecie sprawdzić w Ustawieniach swojego urządzenia mobilnego. Jest jednak wielce prawdopodobne, że Wasz smartfon automatycznie aktualizuje aplikacje — a co za tym idzie, wszystkie problemy z tym związane powinny same się rozwiązać, kiedy kolejnym razem włączycie Google Maps.

Źródło: Google

Grafika wyróżniająca: Depositphotos