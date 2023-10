Wspólne oglądanie filmu Znachor to w ostatnich latach jedna z tradycji towarzyszących świętu Wszystkich Świętych. O której godzinie włączyć telewizor, by go obejrzeć? Oto rozpiska emisji Znachora w dniu 1 listopada i następnych.

Najsłynniejsza tradycja łącząca oglądanie telewizji z jednym z powszechnie obchodzonych świąt w Polsce? Zdecydowanie Kevin sam w domu w wigilię Bożego Narodzenia. Od kilku lat możemy obserwować również inną: Znachor w święto Wszystkich Świętych. Kiedy w tym roku można będzie obejrzeć klasyczną wersję Znachora w telewizji? Przy tej ilości emisji każdy zainteresowany znajdzie dla siebie dogodną porę.

Jak zaplanować wizyty na grobach najbliższych, by pogodzić je z rodzinnym oglądaniem klasyki polskiej kinematografii? Oto krótka ściąga.

Znachor z Jerzym Bińczyckim w roli głównej – obowiązkowy seans 1 listopada

Znachor w telewizji na Wszystkich Świętych. O której włączyć telewizor 1 listopada 2023 roku?

O tych, którzy nie mogą się doczekać Znachora i chcą obejrzeć go jak najszybciej pamiętała stacja Kino Polska. Wyemituje ten film już w sobotę, 28 października o godzinie 15:00. Będzie to jedyna telewizyjna emisja przed 1 listopada.

Czy można rozpocząć obchody święta Wszystkich Świętych od oglądania filmu Znachor? Jak najbardziej! Pierwsza emisja filmu w tym dniu odbędzie się już o godzinie 00:25 na antenie TVP Seriale. Następnie film zostanie wyemitowany o godzinie 12:45 w telewizji Stopklatka. Kolejny, prawdopodobnie najpopularniejszy tego dnia seans Znachora zaplanowała stacja TVP 1 na godzinę 14:35. Po południu będą jeszcze emisje na antenach Kino Polska (17:25) i WP (17:55).

Wieczorne oglądanie Znachora możliwe będzie dzięki telewizji TVP Seriale (18:10).

Znachor w telewizji: listopad 2023

Dla prawdziwych miłośników tego wyjątkowego klasyka, który w tym roku doczekał się zupełnie nowej interpretacji autorstwa Netflix przedstawiamy pełen harmonogram emisji Znachora w telewizji w pierwszej połowie listopada 2023 roku.

Dzień Godzina Stacja 28.10 15:00 Kino Polska 01.11 00:25 TVP Seriale 01.11 12:45 Stopklatka 01.11 14:35 TVP 1 01.11 17:25 Kino Polska 01.11 17:55 WP 01.11 18:10 TVP Seriale 03.11 20:00 WP 04.11 15:30 Stopklatka 11.11 15:40 TVP HD 12.11 19:55 TVP HD 17.11 20:00 Stopklatka

Wszyscy ci, którzy w dniu święta Wszystkich Świętych i następnych pragną usłyszeć, że to jest profesor Rafał Wilczur będą mieli na to aż dwanaście okazji. Kto wie, być może znajdą się i tacy, którzy właśnie ten wolny od pracy dzień wykorzystają do tego, by porównać nową adaptację Znachora z kultowym już filmem.

Źródło: Telemagazyn.pl