Oto gdzie powstaną największe hity Netflixa. To w Polsce!

A może chcecie dołączyć do zespołu Netfliksa i pracować nad największymi hitami platformy? Centrum inżynieryjne w Warszawie już działa i to tutaj powstają narzędzia używane przy produkcji "Stranger Things" czy "Wednesday".

Na początku roku Netflix informował o otwarciu swojego nowego centrum inżynieryjnego w Warszawie, jednocześnie podsumowując swoje dotychczasowe działania nad Wisłą Platforma wsparła i wyprodukowała ponad 30 tytułów na naszym rynku do tamtego czasu i, jak zapewne dobrze wiecie, do dziś liczba ta znacząco wzrosła, bo w chwili obecnej jest to już ponad 40 tytułów. Jeżeli nie zostanie przesunięty żaden debiut, to w sumie czeka nas aż 12 nowych polskich tytułów, bo przed nami premiery "Pana Samochodzika", "Znachora" czy "Dnia Matki", ale operujące już centrum inżynieryjne będzie współpracować i wspierać nie tylko lokalnych twórców.

Czym zajmuje się centrum inżynieryjne Netfliksa w Polsce?

W Warszawie opracowywane są bowiem narzędzia i rozwiązania, z których później korzysta się pracując nad produkcjami z całego świata. Używają ich wewnętrzne zespoły Netfliksa z innych siedzib, a także zewnętrzni partnerzy firmy, którzy wspólnie z platformą pracują nad nowymi filmami i serialami, które później oglądamy online. Netflix nie zdradza dokładnie, jakie są to narzędzia, ale biorąc pod uwagę wcześniejsze zapowiedzi mówiące o strategicznej lokalizacji centrum inżynieryjnego, które ma być blisko specjalistów z Polski i nie tylko kończących nasze uczelnie, w grę wchodzą na pewno bardzo szerokie zastosowania opracowywanych przez nich rozwiązań.

Netflix regularnie aktualizuje swoje oferty pracy na Netflix Jobs, a w pierwszej kolejności informował o planach prac nad aplikacjami biznesowymi. Warto dodać, że od 2022 roku w Warszawie działa też regionalne biuro odpowiedzialne za obecność Netfliksa na kilkunastu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Centrum inżynieryjne Netflix w Warszawie. Łukasz Romaniuk dyrektorem

Dziś wiemy, że na czele centrum inżynieryjnego stanął Łukasz Romaniuk, który będzie pełnić rolę dyrektora. Jak czytamy w komunikacie, Romaniuk to menedżer z 15-letnim doświadczeniem w branży, który wcześniej pracował m. w Amazon Web Services i rozbudowywał struktury centrum inżynieryjnego GE Aviation w Polsce przez około 10 lat. Jest absolwentem automatyzacji i techniki mikroprocesorowej na Politechnice

Białostockiej.

Tworzenie i rozwój zespołu inżynieryjnego pracującego nad rozwiązaniami, które sprawiają, że ludzie na całym świecie mogą doświadczać rozrywki na najwyższym poziomie to ekscytujące wyzwanie. Kadry IT w Polsce mają reputację nie tylko świetnie wykształconych, ale też zdolnych do przełomowych innowacji - i taki właśnie zespół zamierzamy budować w warszawskim biurze Netflix - Łukasz Romaniuk, dyrektor centrum inżynieryjnego.

Aktualnie otwarte pozycje w Netflix Jobs na Warszawę, to: Product Manager, Content & Media Foundations, Software Engineer (L4/ L5) - Content Engineering oraz UI Engineer (L4/L5) - Content Engineering. Lista ta zapewne będzie regularnie aktualizowana ze względu na przyjęcia oraz powstawanie nowych stanowisk. Jak na dłoni widzimy też, że potrzeby Netfliksa są bardzo sprecyzowane i techniczne, więc polscy deweloperzy będą mieć faktyczny wpływ na to w jaki sposób gigant będzie działać nad największymi swoimi produkcjami.

Netflix - nowe polskie seriale i filmy w 2023

A plany i ambicje Netfliksa są naprawdę ogromne. Platforma nie tylko inwestuje w nowe produkcje, ale jest gotowa się zmierzyć z prawdziwymi klasykami naszej (pop)kultury. Jeszcze w tym roku zobaczymy nowy film "Znachor", który nie powstawał jako remake filmu Jerzego Hoffmana, lecz świeża adaptacja książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. W roli głównej wystąpił Leszek Lichota, a zrealizowany został też serial "Pan Samochodzik i templariusze", gdzie tytułową rolę przyjął Mateusz Janicki.

Na przestrzeni 8 miesięcy Netflix dostarczy nam więc kilku wyczekiwanych produkcji, ale wśród zapowiedzianych tytułów są też świeżynki, jak "Dzień Matki" z Agnieszką Grochowską. Film opowiada o gotowej na wszystko bohaterce, która rusza na ratunek własnemu dziecku. Takiego kina akcji, jakie zwiastują materiały promocyjne, dawno nie mieliśmy, więc może to być nie lada niespodzianka.