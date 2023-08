Jest już data premiery Znachora na Netfliksie. Oficjalny zwiastun

Znachor, to jeszcze przed erą streamingową jeden z częściej emitowanych filmów w Polsce - przed transformacją i zmianą ustroju w Polsce mogliśmy go równie często oglądać, co Potop czy Sami swoi. Nie dziwi więc, że w końcu Netflix postanowił zmierzyć się z tą historią i nakręcić własną wersję.

Magdalena Szwedkowicz, producentka:

Jestem bardzo wdzięczna, że mogliśmy podjąć się nakręcenia adaptacji powieści Znachor. To olbrzymia inwestycja i Netflix po raz kolejny pokazał, że promuje polską kulturę, a także wierzy i wspiera rodzimych twórców. Partnerzy po stronie Netflix obdarzyli nas ogromnym zaufaniem, wyposażyli w odpowiednie środki oraz stworzyli takie środowisko twórcze, w którym realizacja tego projektu stała się możliwa.

Kiedy dowiedzieliśmy się o tej produkcji, Netflix poinformował wówczas, iż ta pojawi się w ich serwisie w drugiej połowie 2023 roku. Obietnicy tej dotrzymał, według pierwszego oficjalnego zwiastuna, Znachor zadebiutuje na tej platformie już 27 września.

Leszek Lichota:

Jestem z pokolenia, które wyrosło na historii profesora Wilczura. Bardzo się cieszę, że mogłem wcielić się w tak istotną postać dla polskiej kultury. Filmy kostiumowe są zawsze wyzwaniem, ale myślę, że reżyser i cała ekipa wspaniale odzwierciedlili estetykę lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Świata, w którym liczył się honor, etos pracy, empatia i romantyczna miłość.

Osobiście też jestem z tego pokolenia i myślę, że Leszek Lichota udźwignie tę rolę - wiem, że nie powinno się oceniać filmu po zwiastunie, ale ten naprawdę wygląda obiecująco. Niemniej pewne jest, że produkcja ta będzie wnikliwie oceniana, zarówno przez tych znających oryginalną produkcję Jerzego Hoffmana z 1981 roku, jak i nowych odbiorców.

W rolach głównych nowego Znachora zobaczymy obok Leszka Lichoty (profesor Wilczur), Marię Kowalską (Marysia), Ignacego Lissa (Hrabia Czyński) oraz Annę Szymańczyk (Zośka).