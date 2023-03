Zmniejsz wydatki na flotę i monitoruj przejazdy służbowe. Urbaniqe już w Polsce

Montaż dodatkowego sprzętu i obsługa rozbudowanego systemu to rozwiązanie, po jakie nie sięgną mikroprzedsiębiorstwa czy pojedynczy użytkownicy, którzy chcieliby monitorować pokonywane przez siebie trasy np. w celu rozliczenia ich z pracodawcą. Sposoby zatrudnienia i rozliczeń są przeróżne, dlatego prowadzenie rejestru tras dla jednego auta jest niemałym wyzwaniem, nie mówiąc o kilku samochodach w niedużej firmie. Po pierwsze wiąże się to albo z kosztowną inwestycją, albo ogromem pracy po własnej stronie, by być na bieżąco ze wszystkimi wydatkami na paliwo, raportami z przebiegiem czy nawet ważnością dowodu rejestracyjnego. Urbaniqe powstało po to, by nam to wszystko ułatwić.

Wystarczy zainstalować aplikację

Instalacja aplikacji na smartfonie to pierwszy i najważniejszy krok, po którym należy zarejestrować się w urbaniqe, wypełnić niezbędne pola i przyznać uprawnienia. Aplikacja polega na naszej lokalizacji i aktywności, więc samoczynnie rozpoznaje okoliczności, w których przemieszczamy się autem. Odpowiednie punkty oznaczane są na mapie, dzięki czemu nawet krótkie przejazdy błyskawicznie pojawiają się w historii podróży. Aplikacja wykorzystuje sztuczną inteligencję, by podsumowanie każdego przejazdu było dokładne i precyzyjne, a to przekłada się na szczegółowe informacje o trasie, czyli przejechany dystans, średnia prędkość, czas jazdy czy ten spędzony w punkcie docelowym.

Koniec końców możliwe jest oszacowanie zużycia paliwa, gdyż dzięki opcji wprowadzania informacji o każdym tankowaniu monitorujemy także i te dane. W urbaniqe możemy wprowadzić koszt i ilość zatankowanego paliwa, więc proces aktualizowania bazy danych jest szybki i bezproblemowy. Oprócz tego aplikacja oferuje coś jeszcze: na podstawie gromadzonych informacji jest w stanie rozpoznać styl jazdy kierowcy, a to może przełożyć się na zmianę jego zachowań na drodze, na przykład w celu obniżenia spalania paliwa. Niektórzy mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jak ich praktyki wpływają na te statystyki i dokładna analiza stylu jazdy może okazać się najlepszym sposobem na zwrócenie uwagi kierowcy.

Administracja flotą lub kontrolowanie przejazdów własnego auta

Teraz w Waszych głowach mogło pojawić się wiele pytań dotyczących tego, jak współpracuje się z aplikacją na co dzień i jakie dodatkowe możliwości oferuje. We wstępie wspomniałem, że urbaniqe sprawdzi się nie tylko w niedużych flotach aut, ale pomoże także indywidualnym kierowcom, którzy potrzebują dokładnej analizy swoich podróży. Bardzo często odbywają się one bowiem prywatnym autem, a trasy bywają łączone. Najpierw odwozimy członków rodziny do pracy czy szkoły, a dopiero później wyruszamy w trasę służbową. Czytelny interfejs sprawia, że w aplikacji bardzo szybko określimy typ pojazdu, a także rodzaj pokonanej właśnie trasy.

W ten sposób zachowamy porządek i klarowne granice pomiędzy przebytymi podróżami. Całość zaprojektowano w taki sposób, by nawigacja po najważniejszych sekcjach urbaniqe odbywała się błyskawicznie i bez żadnych wątpliwości. Dedykowane poszczególnym statystykom czy funkcjom sekcje informują nas m. in. o średnim zużyciu paliwa, emisji CO2 czy właśnie wykorzystywanym aucie. W prawym górnym rogu zmienimy tryb jazdy, wybierając pomiędzy prywatnym, dojazdami oraz delegacją. Zależnie od potrzeby, aplikacja będzie w inny sposób interpretować i kalkulować zebrane dane na temat naszej podróży, dzięki czemu po zakończonej trasie uzyskamy przejrzyste i konkretne informacje.

Raporty i pełna dokumentacja aut w jednym miejscu. Nie zapomnisz o terminach

Użytkownicy sami decydują o tym, kiedy i w jakiej formie generowane będą potrzebne im raporty, by jeszcze lepiej zarządzać flotą lub własnym autem. W aplikacji bez problemu wypełnimy także dodatkowe informacje na temat naszego samochodu, dzięki czemu będziemy je mieć zawsze ze sobą i pod ręką. Jeżeli zdarzyło Wam się przegapić termin badania technicznego lub zbliżyliście się niebezpiecznie do tej daty, to urbaniqe może być rozwiązaniem na ten problem. Uzupełniając informacje o pojeździe możemy też podać takie szczegóły jak rzeczywisty stan licznika czy klasyfikację środowiskową.

W widoku zbierającym informacje na temat aut możemy szybko przełączać się pomiędzy służbowymi oraz prywatnymi samochodami, dzięki czemu bez przeszkód szybko i wygodnie sprawdzimy, jak wygląda aktualna sytuacja dotycząca tylko interesujących nas aut. W aplikacji będziemy też śledzić inne auta w ramach floty, a także odtwarzać lub edytować poprzednie podróże, jeśli będzie to potrzebne. W bardzo łatwy sposób przypiszemy też auta poszczególnym kierowcom, a powiadomienia o wygaśnięciu ważnych dokumentów czy innych istotnych kwestiach będą wysyłane bezpośrednio na nasz smartfon.

Według wyliczeń urbaniqe, dzięki aplikacji możemy osiągnąć nawet do 15% oszczędności na wydatkach na paliwo i zyskujemy 30% czasu poświęcanego na administrowanie flotą. To, że możemy robić to wszystko z poziomu smartfona to tylko jeden atut, o którym przeczytaliście do tej pory. Drugi, kluczowy z perspektywy każdego użytkownika, to oczywiście model w jakim można korzystać z usługi. Urbaniqe oferuje znaną wszystkim subskrypcję i dostępny w naszym kraju pakiet kosztuje zaledwie 20 zł miesięcznie, więc można w bardzo łatwy sposób rozpocząć przygodę z aplikacją i zauważyć, o ile wygodniejsze i bardziej ekonomiczne jest to nowe rozwiązanie na naszym rynku.

Aplikację pobierzecie oczywiście na obydwie najpopularniejsze platformy: Androida oraz iOS-a.