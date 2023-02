Macbook Air czy Macbook Pro? Czym różnią się te modele?

Wybór komputera to nigdy nie jest łatwa sprawa. W czasach gdy na rynku czekają na nas setki modeli — wybór tego idealnego, skrojonego pod nasze potrzeby, okazuje się trudniejszy, niż można by tego oczekiwać. Kiedy jednak zawężymy poszukiwania do jednego producenta - sprawa robi się odrobinę łatwiejs...

Wybór komputera to nigdy nie jest łatwa sprawa. W czasach gdy na rynku czekają na nas setki modeli — wybór tego idealnego, skrojonego pod nasze potrzeby, okazuje się trudniejszy, niż można by tego oczekiwać. Kiedy jednak zawężymy poszukiwania do jednego producenta - sprawa robi się odrobinę łatwiejsza. Oferta Apple jest obecnie dość zróżnicowana — zarówno pod względem cen, jak i tego co oferują poszczególne modele ich komputerów. Ale tak naprawdę główne różnice widać gołym okiem. Nowe Macbooki które oferuje firma to przede wszystkim dwie linie współczesnych urządzeń — co je wyróżnia?

Macbook Air: lekkość ponad wszystko, ale spokojnie. Mocy też tam nie brakuje

Podstawowym modelem w ofercie Apple jest Macbook Air. To linia komputerów która przed laty zrewolucjonizowała rynek swoją lekkością, długim czasem pracy na jednym ładowaniu i przystępnością cenową. O ile dwie pierwsze kategorie wciąż się zgadzają, o tyle zmiany polityki cenowej sprawiły, że nie są one aż tak atrakcyjne cenowo — choć wciąż pozostają najtańszymi przenośnymi komputerami w ofercie Apple. Na tę chwilę Macbooki Air dostępne są w jednym wariancie jeżeli chodzi o ich wielkość (z ekranem o przekątnej 13,6 cala). Apple jednak zadbało o wybór pakietu kilku wersji kolorystycznych oraz utrzymuje w ofercie sprzęty z dwoma układami: Apple Silicon M1 oraz Apple Silicon M2. Ponadto każdy z modeli można nieco wzmocnić — serwując mu więcej pamięci RAM czy więcej miejsca na dane.

Macbook Air — mimo że jest "najsłabszym" komputerem przenośnym Apple w ofercie, jest sprzętem na którym... najzwyczajniej w świecie można polegać. Żadna praca biurowa mu niestraszna, będzie idealnym narzędziem do konsumpcji multimediów, ale spokojnie — poradzi sobie też z nieco bardziej wymagającymi zadaniami. Edycja zdjęć? Edycja wideo? Gry wideo? To zadania, które do pewnego stopnia także nie będą stanowiły dla Macbooka Air z układem Apple Silicon większego wyzwania. Choć trzeba mieć na uwadze, że ze względu na swoje gabaryty, lekkość i nieco słabsze podzespoły będzie on sobie radził z tymi zadaniami nieco gorzej, niż jego starsze rodzeństwo.

Macbook Pro: laptop Apple kierowany ku profesjonalistom

Druga linia komputerów przenośnych oferowanych obecnie przez Apple to Macbook Pro. Sprzęt, który — jak samo nazewnictwo wskazuje — kierowany jest przede wszystkim ku profesjonalistom. Choć myślę, że zamiast profesjonalistów, łatwiej tutaj mówić o użytkownikach którzy są... po prostu bardziej wymagający.

Jest to także sprzęt, który firma serwuje w kilku wariantach. Po pierwsze — z oferty wciąż nie zniknął jeszcze 13-calowy wariant z dotykowym paskiem Touchbar na klawiaturze. Jest on ostatnim wspomnieniem na temat jednego z najciemniejszych okresów w historii laptopów firmy, jednak w tym wariancie: z układem M2 oraz klawiaturą która nareszcie się nie zacina. I choć w tym wydaniu jest on najtańszym komputerem Macbook Pro w obecnej ofercie i zapewni mocy nawet do co bardziej wymagających zadań — to wciąż pozostaje on nieco w tyle za swoimi nieco większymi braćmi.

Macbooki Pro w nowej formie trafiły na rynek jesienią 2021 roku. 14- oraz 16-calowe komputery od wejścia rozkochały w sobie zarówno recenzentów, jak i użytkowników. Klienci mieli powody do świętowania — oto bowiem nie tylko w ich ręce oddano najmocniejsze w historii komputery które urzekają bezgłośną kulturą pracy, ale też po latach doczekaliśmy się powrotu złącz innych niż USB-C które od 2016 roku były jedynym obowiązującym standardem w świecie laptopów Apple. Poza złączeniem MagSafe nowej generacji powrócił także czytnik kart SD oraz port HDMI. Dotychczas wykorzystywane masowo przejściówki mogły więc odejść na zasłużoną emeryturę. Potężne układy nowej generacji (M2 Max oraz M2 Pro) pozwalają na efektywne wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań w drodze. Wbudowane akumulatory oferują nawet do kilkunastu godzin pracy bez konieczności poszukiwania ładowarki. A wszystko to w cieszących oko, aluminiowych, obudowach.

Jaki laptop wybrać? Tutaj nie ma jednej, uniwersalnej, odpowiedzi

Miłośnicy technologii regularnie spotykają się z pytaniem o to jaki sprzęt warto wybrać. Który smartfon jest najlepszy, który telefon jest najlepszy — często pojawia się także kilka dodatkowych kryteriów, które mają spełniać te urządzenia. Wszystko zawsze sprowadza się do indywidualnych potrzeb — bo jakkolwiek uwielbiane i potężne nie są komputery Apple nowej generacji, to absolutnie nie jest to sprzęt, który można polecić chociażby graczom. Owszem, na Maku są gry (oraz opcja uruchamiania produkcji w chmurze), ale nie jest to skala znana z Windowsa. Dlatego też warto przede wszystkim sprecyzować potrzeby i oczekiwania, następnie budżet — a później można przejść do wyboru nowego komputera. Jeżeli nie Apple, to co? Sprawdźcie ranking laptopów by znaleźć coś dla siebie!

Wpis powstał przy współpracy z RTV Euro AGD