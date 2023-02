Na co zwrócić uwagę przed zakupem telewizora? Oto kilka porad

Telewizory z 55-calowym ekranem to prawdopodobnie najczęściej wybierane modele na rynku. Takie modele najlepiej wpasowują się w potrzeby użytkowników, ale niektórzy mogą szukać czegoś innego. Na co warto zwrócić uwagę?

Producenci telewizorów coraz chętniej wprowadzają do ofert także modele z mniejszą przekątną, ale pozostawiając taką samą wysoką rozdzielczość 4K oraz dodatkowe funkcje. Takie modele cieszą się popularnością wśród osób, które nie dysponują odpowiednio dużą przestrzenią w salonie czy sypialni, by postawić albo powiesić tak duży ekran. Czasami tego rodzaju telewizory są też wybierane przez osoby pracujące z multimediami czy nowymi technologiami, poniewaz telewizory trafiają do biur czy do studia, gdzie służą do czegoś więcej niż rozrywki. Oferty wielu producentów są więc bardziej różnorodne niż kiedyś, dzięki czemu możemy wybierać spośród dużej liczby zróżnicowanych modeli w różnych przedziałach cenowych.

Wystarczy popatrzeć na telewizory LG, gdzie znajdują się na przykład modele 48-calowe, ale oferujące rozdzielczość 4K i panel OLED. Ta pierwsza wydaje się dziś wręcz podstawową cechą wybieranych przez klientów telewizorów, natomiast panele OLED przeszły długą drogę ewolucji i nie trapią ich dziś problemy z pierwszych lat produkcji. To wciąż najprawdopodobniej najlepszy wybór dla tych, którzy pragną jak najlepszego odwzorowania kolorów i głębokiej czerni. Wszystko to osiągnięte jest dzięki podświetleniu poszczególnych pikseli, dlatego jeśli mamy do czynienia z ciemnymi fragmentami obrazu, to telewizor po prostu nie podświetla danego obszaru w ogóle lub bardzo delikatne i indywidualnie każdy z pikseli. Przekłada się to na większy kontrast i lepsze wykorzystanie HDR-a, gdzie jasne partie obrazu mogą być jeszcze jaśniejsze, a ciemne jeszcze ciemniejsze oraz wykorzystywana jest szeroka paleta barw.

Bardzo często telewizory oferują dziś też wyższe odświeżanie ekranu, do 100 Hz lub nawet 144 Hz, choć dość popularną wartością jest też 120 Hz. By z niej skorzystać niezbędne jest posiadania odpowiedniej konsoli oraz przewodu, więc upewnijcie się najpierw, że takowe są na waszym wyposażeniu. Różnice w specyfikacji i inne sprzętowe zagadnienia nie zawsze jednak są dla użytkowników tak istotne, jak środowisko, z którego będą korzystać - mowa oczywiście o systemie operacyjnym, pod którego kontrolą pracuje dany smart TV. W przypadku LG oferowany jest webOS, który oprócz szerokiej oferty aplikacji i responsywnego interfejsu pozwala na nieco więcej w kontekście nawigacji. Z telewizorami LG sprzedawane są piloty Magic, które używają wskaźnika, dzięki któremu bardzo dokładnie i precyzyjnie można nawigować po systemie. Wybór aplikacji, funkcji czy zmiana wartości w ustawieniach odbywa się nieco szybciej i bardziej intuicyjnie. Tam, gdzie pilot błyszczy najbardziej to najpewniej klawiatura ekranowa - wszyscy wiemy, jak irytujące potrafi być wpisywanie hasła do Wi-Fi czy danych do logowania do serwisu VOD. Zamiast przeklikiwać się przez całą klawiaturę znak po znaku, możemy po prostu wskazywać kolejne litery i znaki potwierdzając żądane z nich jednym przyciskiem. To bardzo użyteczny wynalazek i jedna z kluczowych różnic w stosunku telewizorów LG do smart TV innych marek.

Telewizory Sony również dostaniemy w wielu rozmiarowych wariantach, do nawet 85 cali przekątnej, ale nie brakuje mniejszych modeli, czyli 65, 55 czy nawet 48 i 43 cale. Japoński producent także oferuje już najnowsze technologie i wysoką rozdzielczość w mniejszych modelach, a na pokładzie najnowszych telewizorów znajduje się nowa wersja systemu Google TV. Spotkanie z platformą nie będzie szokiem dla nikogo, bo niezależnie od tego, z jakich urządzeń korzystaliście do tej pory, to przejrzysty i łatwy w obsłudze Google TV powinien spełnić Wasze oczekiwania. To nadal ekran główny z kafelkami ze skrótami do naszych aplikacji oraz sugerowanych treści, w tym możliwość szybkiego wznawiania odtwarzania oglądanych seriali i filmów, ale pomimo zmiany nazwy pod spodem wciąż mamy do czynienia z Android TV, więc ulubione aplikacje i gry będą tam na was czekać. Dla wielu osób to Google TV oferuje najwygodniejszy sposób na dostęp do własnych zdjęć czy plików wideo w pamięciach zewnętrznych dzięki wielu, wielu aplikacjom firm trzecich pozwalających je przeglądać.

Nie ulega jednak wątpliwości, że najczęściej kupowanymi telewizorami w Polsce są te od Samsunga - producent zapracował na to przez wiele lat oferując klientom udane produkty w przyjaznej cenie, a w dodatku trudno było cokolwiek tym smart TV zarzucić. Być może firma nie decydowała się przez długi czas na pokazanie własnego OLED-a, ale w tym czasie dostarczyła mnóstwo atrakcyjnych cenowo modeli. Każdy z nich pracuje pod kontrolą systemu Tizen, który słynie z szybkiego działania i obszernej listy aplikacji usług VOD w Polsce. Bez przeszkód skorzystamy ze wszystkich najpopularniejszych usług, w tym najnowszego SkyShowtime. Jeżeli szukacie telewizorów Samsung z 55 calami przekątnej, to mam dla Was dobrą wiadomość: wybór jest naprawdę duży i ceny zaczynają się już od około 2700 złotych.

Bez problemu znajdziecie też droższe, lepiej wyposażone modele, gdzie nie brakuje też promocji z różnych okazji. Jeżeli planujecie oglądać telewizję, to upewnijcie się, że wybrany przez was model wspiera DVB-T2, czyli najnowszy standard kodowania naziemnej telewizji cyfrowej. To jednak nie wszystko. Pragnęlibyśmy jednak uczulić Was na jedną rzecz: dźwięk. Bardzo często użytkownicy nie zdają sobie sprawy, jak dużą różnicę sprawia posiadanie odpowiedniego nagłośnienia, dlatego przy zakupie nowego telewizora (choć nie tylko wtedy) warto rozważyć inwestycję w soundbar. To najprostszy, ale i najbardziej skuteczny oraz uniwersalny sposób na uzyskanie zdecydowanie lepszych wrażeń podczas seansu czy graniu na konsoli. Przeglądając ranking telewizorów z przekątną 55 cali zerknijcie także na soundbary Samsunga oraz innych producentów, by spędzony przed telewizorem czas dawał jak najwięcej frajdy.