Zmienia się ważna aplikacja na Androidzie. Oto co czeka Cię w nowej wersji

Google krok po kroku zmienia i aktualizuje swoje aplikacje, stale dążąc do ujednolicenia całego pakietu własnych produktów. Na tę chwilę wciąż jest pośród nich sporo różnic. Wszystko to jednak rozciąga się w czasie i trwa dłużej, niż wielu mogłoby się spodziewać. Ale nareszcie zmiany trafiają także i do tej aplikacji, która... przynajmniej z założenia, jest główną aplikacją w telefonie komórkowym. Kontaktów.

Kontakty Google w nowej odsłonie. Co się zmieni?

Kontakty to aplikacja, w której zmienia się stosunkowo sporo, ale... biorąc pod uwagę charakter aplikacji — nie ma co liczyć na żadne trzęsienie ziemi. Jeżeli regularnie z niej korzystacie, to na pewno nie umknie waszej uwadze zniknięcie tzw. "hamburgera" z pola wyszukiwania. Ten został zastąpiony lupką. Hamburger — wcześniej otwierający boczne menu pozwalające przełączać się pomiędzy grupami kontaktów — stał się zbędny. Wszystko to dlatego, że całość została nieco bardziej uproszczona, serwując przełącznik tuż przy nazwie naszego konta pod polem wyszukiwania.

Tworzenie etykiet, ukrywanie ich i szeroko pojęta organizacja kontaktów stały się w nowej wersji jeszcze łatwiejsze. Pozwolą zadbać o większą higienę pracy i szeroko pojęty porządek. Nie jest to coś, co w jakikolwiek sposób zrewolucjonizuje podejście do tematu dla lwiej części użytkowników, bez wątpienia jednak okaże się sporym usprawnieniem zwłaszcza dla tych, którzy na co dzień mają setki kontaktów. A te "administracyjne" mieszają się ze służbowymi, prywatnymi i rodzinnymi — przez co odnalezienie się staje się trudniejsze niż powinno.

Zmiany w aplikacji Kontakty Google dostępne są od wersji 4.27.26.x. Powinny trafić do was już dziś po aktualizacji oprogramowania w Sklepie Play. Jeżeli jeszcze nie widzicie wspomnianych zmian, to warto uzbroić się jeszcze o odrobinę cierpliwości — powinny dotrzeć tam w ciągu najbliższych kilku dni.