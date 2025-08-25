Marka MOVA, działająca na rynku inteligentnych rozwiązań dla domu, zaprezentowała szeroką gamę odkurzaczy pionowych z funkcją mopowania, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników. W ramach urodzinowej promocji, do 31 sierpnia oferuje rabaty sięgające nawet 37% na całą linię pionowych odkurzaczy mopujących – od przystępnego cenowo K10 po zaawansowany model X4 Pro.

Wśród rozwiązań MOVA można wyróżnić urządzenia przeznaczone dla osób stawiających na skuteczność oraz tych zainteresowanych nowinkami technologicznymi. Nic więc dziwnego, że w portfolio firmy znajduje się siedem modeli, które różnią się zarówno specyfikacją techniczną, jak i poziomem zaawansowania technologicznego. Równie atrakcyjny przedział cenowy obejmuje produkty od modelu K10, dostępnego za 869 zł, po X4 Pro wyposażonego w system gorącej wody, którego cena wynosi 2199 zł.

Inteligentne odkurzacze mopujące MOVA do każdego domu

Dlatego w katalogu firmy znaleźć można na przykład model X4 Pro, który posiada technologię SpotHeat, wykorzystującą wodę o temperaturze 80°C do usuwania zaschniętych plam. Zaś stacja dokująca Push-In umożliwia automatyczne przechowywanie urządzenia po zakończonym sprzątaniu bez konieczności jego podnoszenia.

Oferta MOVA obejmuje także modele skierowane do rodzin oraz osób prowadzących aktywny tryb życia wraz ze swoimi czworonogami, które potrafią nabroić w domu. Odkurzacze K30 i K30 Mix wyposażone są w system 5-kanałowej analizy zabrudzeń, rozpoznający typ zanieczyszczenia od rozlanego soku, po ubłocone ślady łap. K30 Mix może być używany jako wygodny odkurzacz ręczny, co pozwala na sprzątanie różnych powierzchni, w tym trudno dostępnych miejsc lub po prostu w wygodny sposób oczyścić kanapę.

Dla użytkowników preferujących funkcjonalność i prostotę przygotowano model Wet&Dry K20 Pro. Ten ważący poniżej 4 kilogramów odkurzacz doceni każdy, kto musi zmieniać piętra w trakcie swoich domowych obowiązków. Dla osłody tych trudów, urządzenie posiada mechanizm samojezdny, a do tego system Dual-Edge Cleaning, który umożliwia skuteczne czyszczenie przy listwach przypodłogowych. Wszystko da się zamknąć w 30 minutach pracy K20 Pro.

Seria MOVA K10 to rozwiązania dla osób rozpoczynających samodzielne życie oraz użytkowników poszukujących po prostu tradycyjnych rozwiązań. K10 Pro wyposażony jest w bezszczotkowy silnik i intuicyjny system obsługi idealny do pierwszego mieszkania. Podstawowy model K10 został zaprojektowany z myślą o ekonomicznym podejściu do codziennego sprzątania.

Niezależnie od tego, na który model padnie wybór, można spać spokojnie. Bowiem we wszystkich odkurzaczach pionowych MOVA zastosowano funkcje ułatwiające użytkowanie, takie jak sprzątanie na płasko, pozwalające dotrzeć pod niskie meble, a także wybawienie w postaci automatycznych systemów czyszczenia szczotek. O pozostałych potrzebach będą przypominać komunikaty głosowe, które są dostępne w języku polskim. One zadbają o to, aby informacje o konieczności konserwacji sprzętu zawsze dotarły do właściwych uszu.

Portfolio odkurzaczy MOVA jest zróżnicowane pod względem cenowym i funkcjonalnym, co pozwala na dopasowanie produktu do różnych etapów życia i stylów użytkowania. Wszystkie urządzenia są dostępne w największych sieciach elektronicznych: RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro i na Allegro oraz na pl.mova-tech.com, gdzie trwa promocja urodzinowa do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Rabaty potrafią osiągnąć nawet 37%.

