Xbox Game Pass dla rodziny i przyjaciół, Microsoft zrobi to dobrze?

Xbox Game Pass Friends and Family

Game Pass nie cieszy się może gigantyczną popularnością, ale według ostatnich szacunków z usługi tej korzysta grubo ponad 20 mln osób na całym świecie. Trudno się temu dziwić, bo miesięczny abonament za dostęp do kilkuset gier to całkiem niezła propozycja, szczególnie dla posiadaczy Xbox Series S, konsoli bez napędu optycznego. Game Pass swoje jednak kosztuje, w wersji podstawowej 40 PLN, a w wersji Ultimate z dostępem do gier EA , możliwością grania online i na PC to wydatek rzędu blisko 55 PLN. Nie jest to mała kwota, szczególnie jeśli porównamy ją do tego co płacimy za serwisy VOD. Sytuacja może się jednak wkrótce diametralnie zmienić, za sprawą nowej wersji usługi, która jest obecnie testowana w Irlandii i Kolumbii.

Wygląda na to, że nowy wariant abonamentu będzie nazywał się Game Pass Friends and Family, co oznacza, że będzie można się nim podzielić nie tylko z rodziną, ale również z przyjaciółmi. Dzięki temu dostęp do usługi w wersji Ultimate będzie mogło uzyskać nawet 5 osób (właściciel i 4 dodatkowe konta) pod warunkiem, że mieszkają w jednym kraju. W Irlandii abonament został wyceniony na 21,99 euro, czyli w przeliczeniu około 103 PLN, podczas gdy Game Pass Ultimate kosztuje tam 12,99 euro (~61 PLN). Jeśli podzielić tę kwotę na 5 osób, to jak łatwo policzyć koszt usługi spada do ~20 PLN miesięcznie, co jest wartością znacznie łatwiejszą do przełknięcia.

Oferta wydaje się zatem bardzo atrakcyjna i można oczekiwać, że niedługo będzie dostępna szerzej, a wtedy pewnie wiele osób zdecyduje się na stworzenie swojej "rodziny". Czy tego chcemy czy nie, dzisiaj wiele osób dzieli się swoim abonamentem w usługach VOD i nic nie stoi na przeszkodzie aby podobnie było również z grami. Tym bardziej jeśli Microsoft nie zamierza tego utrudniać, a nawet zachęcać do takiego zachowania. Takie podejście trzeba pochwalić i miejmy nadzieje, że nie będziemy musieli długo czekać aż nowy plan pojawi się również w Polsce.