Internet.gov.pl (SIDUSIS) stanie się w końcu dla Was użyteczny

SIDUSIS, czyli System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego to był bez wątpienia genialny pomysł na wypełnienie białych plam w wykluczonych do tej pory lokalizacjach. Genialny, gdyby nie jeden drobny szczegół.

SIDUSIS został uruchomiony dokładnie 1 grudnia 2022 roku, jednak od samego początku borykał się z istotną wadą, którą zgłaszaliście niemal pod każdym wpisem o tym systemie - brak aktualnych danych.

Weryfikacja aktualności danych jest bezproblemowa dla Was, zwyczajnie wchodząc na stronę internet.gov.pl i wpisując swój adres zamieszkania, wyświetla się Wam lista operatorów, którzy świadczą w danej lokalizacji swoje usługi dostępu do internetu. Wielokrotnie kwitowaliście te dane, po sprawdzeniu ich bezpośrednio u wyświetlanych na stronie operatorów, w jednym słowie - bzdura.

Na szczęście wkrótce się to zmieni, bo Ministerstwo Cyfryzacji podało dziś do informacji, iż wprowadza właśnie nowe standardy technologiczne do tego systemu.

Istotną zmianą będzie przekazywanie informacji o tym, czy zgłoszone zasięgi rzeczywiste opierają się na infrastrukturze własnej czy obcej (operatora hurtowego). Dzięki temu łatwiej będzie ustalić, kto odpowiada za prawidłowość danych, co ułatwi skuteczne adresowanie i poprawę błędnych zgłoszeń.

Nowe standardy mają też ułatwić z jednej strony krzyżowe kontrole wprowadzanych przez operatorów danych, a z drugiej nowe moduły służące do zgłaszania zapotrzebowania oraz weryfikacji danych w SIDUSIS, mają ułatwić Wam, czyli użytkownikom zgłaszanie stwierdzonych niezgodności, a co ma zapewnić szybszą i skuteczniejszą reakcji zespołu obsługującego system.

Co najważniejsze, nowe standardy zaczną obowiązywać przy przekazywaniu danych do SIDUSIS przez podmioty, obsługujące ponad 50 000 punktów adresowych już od 16 sierpnia 2024 roku, a w przypadku pozostałych podmiotów - od 10 września 2024 roku.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.

