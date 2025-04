Zaktualizuj mObywatel - tak wygodnie i prosto jeszcze nie było!

Nowe, szybkie skróty w aplikacji mObywatel

W pierwszej kolejności doczekaliśmy się szybkich skrótów do funkcji przypisanych poszczególnym dokumentom w aplikacji mObywatel. I tak w przypadku podstawowego mDowodu, bezpośrednio pod nim znajdziemy teraz opcję potwierdzenia swoich danych, czyli skanowania kodu QR:

przy logowaniu do stron bez loginu i hasła,

potwierdzenia swoich danych.

Wprowadziliśmy nową funkcję w aplikacji: Skróty na dokumentach. Od teraz możesz łatwo i szybko przejść do konkretnych opcji w dokumencie (np. Potwierdź swoje dane) lub skorzystać z usług z nim powiązanych.

Chciałem Wam to pokazać na zrzucie ekranu, ale przy okazji dowiedziałem się, że mObywatel ma jednak wdrożoną funkcję ich blokowania. Do tej pory dziwiłem się, że jej nie ma, ale nigdy nie robiłem zrzutu dokumentów. Okazuje się jednak, że przy samych dokumentach ona działa, wprawdzie bez żadnego komunikatu, jak na przykład w WhatsApp, niemniej w efekcie mamy pusty ekran.

Tak więc opiszę,- pod mDowodem możemy teraz przejść bezpośrednio jeszcze do wyświetlenia danych dowodu osobistego (tego tradycyjnego), zastrzeżenia numeru PESEL i pozostałych powiązanych funkcji, którym dało się już zrobić zrzut ekranu.

Zmiana PIN bez PUK w mObywatel

Druga istotna pozycja w tej aktualizacji, to opcja zmiany numeru PIN do podpisu osobistego, bez konieczności podawania kodu PUK.

Wdrożyliśmy także możliwość wygodnej zmiany PIN do podpisu osobistego na inny, bez użycia PUK. Wystarczy, że podasz poprzednio używany kod PIN. Zmiany dokonasz z poziomu szczegółów Twojego dowodu osobistego w aplikacji.

Funkcję tę znajdziecie w ścieżce: Dokumenty — Dane dowodu osobistego — Zmień PIN do podpisu osobistego.

To kolejne usprawnienie, jeśli chodzi o podpis osobisty, po wprowadzonej jeszcze w marcu tego roku opcji zmiany PIN w mObywatel, w przypadku gdy go zapomnimy. Jak to zrobić, możecie przeczytać w osobnym wpisie na ten temat: Nie wiesz, jaki masz PIN? Zmienisz go z mObywatelem.