Ten urząd świętuje 35 lat swojej działalności. Ma się czym pochwalić

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od 35 lat odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu przejrzystości rynku i podnoszeniu poziomu ochrony konsumentów w Polsce. W ostatnich latach urząd sukcesywnie poszerzał swoje kompetencje, aby skuteczniej odpowiadać na wyzwania nowoczesnej gospodarki, szczególnie w kontekście dynamicznego rozwoju usług cyfrowych oraz rosnącej złożoności produktów i usług dostępnych dla konsumentów.

Reklama

35 lat UOKiK to historia przełomów – nie tylko dla Urzędu, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa i pozycji konsumentów w gospodarce rynkowej, która dziś jest nieporównanie lepsza niż 30, 15 czy nawet 5 lat temu

– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W okresie 2020–2024 UOKiK prowadził intensywne działania interwencyjne i edukacyjne, które przyniosły wymierne efekty widoczne w konkretnych liczbach. W tym czasie urząd wydał ponad 1,5 tysiąca decyzji dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów. Nałożył na przedsiębiorców kary o łącznej wartości ponad 1,6 miliarda złotych, co stanowi znaczący czynnik odstraszający przed stosowaniem niedozwolonych praktyk rynkowych. Prowadzono również szeroko zakrojone kontrole – łącznie przeprowadzono ponad 5,6 tysiąca kontroli w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach. UOKiK skierował także około 80 wystąpień do sądów, chroniąc interesy konsumentów w sporach sądowych i przyczyniając się do kształtowania korzystnego otoczenia prawnego.

UOKiK w liczbach (2020-2024)

1044 postępowania wyjaśniające

538 postępowań właściwych

1609 postępowań dotyczących koncentracji

2 424 wystąpienia miękkie do przedsiębiorców

4 859 wydanych decyzji

62,4 tys. kontroli artykułów nieżywnościowych i usług oraz obowiązków przedsiębiorców

33 tys. zgłoszeń przyjętych w ramach programu Sygnalista

Urząd regularnie monitorował rynek pod kątem zjawisk takich jak podwójna jakość produktów, misselling produktów finansowych czy nieuczciwe praktyki dużych graczy rynkowych. Istotną rolę odgrywały także działania edukacyjne, dzięki którym wzrosła świadomość konsumentów w zakresie przysługujących im praw. UOKiK zwiększał efektywność swoich działań dzięki współpracy międzynarodowej oraz nowoczesnym narzędziom cyfrowym, co umożliwiało szybsze wykrywanie naruszeń i sprawniejsze interwencje. Wszystkie te inicjatywy sprawiły, że urząd umocnił swoją pozycję jako strażnik uczciwego rynku i skuteczny obrońca interesów konsumentów w Polsce.