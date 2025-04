Facebook chce się dobrać do danych Polaków. Czy można temu jakoś zaradzić?

Meta Marka Zuckerberga rozpoczęła trening swojej sztucznej inteligencji. Dlaczego powinno to każdego zainteresować? Otóż uczy się na użytkownikach swoich platform, więc jeżeli nie chcecie, aby używano waszych wiadomości, warto wiedzieć, jak to zrobić.

Facebook, Instagram oraz WhatsApp zaczynają zbierać dane wszystkich Polaków. Meta, czyli firma, pod której sztandarem działają wymienione platformy, poinformowała na swoim blogu o rozpoczęciu procesu, który sprawi, że "AI będzie ciężej pracować dla Europejczyków". Co to dla nas oznacza i jak można temu zaradzić?

Facebook zaczyna się dobierać do postów Polaków

Pomimo wąskiego portfolio Meta ma pod swoimi skrzydłami miliardy użytkowników. Zaś miliardy użytkowników to setki miliardów, jeżeli nie więcej, wymienionych wiadomości, postów, udostępnień, wideo, danych, po prostu wszystkiego, dzięki czemu można łatwo profilować ludzi na całym świecie. W skrócie – na stole leży wiele pieniędzy, a że teraz wszystko się kręci wokół sztucznej inteligencji...

Na bazie powyższych portali, Mark Zuckerberg zacznie trenować swoją sztuczną inteligencję, której obecność mogliście już zauważyć na Instagramie czy Whatsappie w postaci charakterystycznego okręgu w kolorach Mety, a obok tekst "zapytaj Meta AI lub wyszukaj". To właśnie technologia, która potrzebuje teraz danych Europejczyków, aby zdaniem Facebooka zacząć "ciężej pracować" i która wystartowała zaledwie w zeszłym tygodniu. Z kolei gdy mowa o bieżącym, możemy się dowiedzieć:

Poinformowano na oficjalnym blogu w sprawie sytuacji Europejczyków. Oznacza to dla Polaków, że algorytmy bardzo uważnie przyjrzą się niemalże całej naszej działalności na wykorzystywanych przez nas kontach w sieciach społecznościowych. Jak zaznacza firma, ma to dotyczyć wyłącznie osób pełnoletnich, a trening ma się opierać na: komentarzach oraz wpisach publicznych plus zadawanych asystentowi AI pytaniach i rozmowach z nim. Naturalnie Meta słodzi w powiadomieniu, że to dla naszego dobra, w ogóle nie chodzi o zarobek!

Facebook zapewnia, że nie używa do treningu prywatnych wiadomości, więc większość z nas powinno to uspokoić, ale z drugiej strony? Przecież wpadki się zdarzają i już raz wiara użytkowników została naruszona.

Jest z tego droga wyjścia. Nawet jeżeli przegapimy powiadomienie

Pomimo zapewnień firmy, trudno powiedzieć, że można się z tym czuć komfortowo. W końcu, co z tego, że my nie wyrazimy zgody, skoro dziesiątki naszych znajomych to zrobią? Koniec końców, sztuczna inteligencja Meta i tak nas dopadnie, ale po prostu okrężną drogą. Niemniej, w dzisiejszych czasach jesteśmy trochę uzależnieni od sieci społecznościowych, nie bez kozery tak zostały nazwane. Można śmiało założyć, że wielu z nas trzyma dany komunikator wyłącznie dla garstki znajomych albo rodziców. W tej sytuacji szczęśliwie Meta wspiera tych, którym nie jest mile widziany "skan" AI.

"Te powiadomienia będą również zawierać link do formularza, przy pomocy którego użytkownicy mogą w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania ich danych w ten sposób. Formularz ten jest łatwy do znalezienia, przeczytania i wypełnienia, a my uwzględnimy zarówno wszystkie dotychczas otrzymane sprzeciwy, jak i te, które zostaną złożone w przyszłości", informuje Facebook

Co zrobić, gdy się zdecydowaliśmy na początku, że nie widzimy problemu we wspieraniu Meta, bo w końcu jest to przydatne narzędzie, jednak po czasie przestało nam to "leżeć" w zgodzie z nami? Dla użytkowników zarówno Instagrama jak i Facebooka ścieżka jest niemalże taka sama. Trzeba przejść do ustawień i prywatności oraz odnaleźć centrum ochrony prywatności.

na Facbooku będzie trzeba przejść do tematów dotyczących prywatności i odszukać SI w Meta,

na Instagramie od razu odszukać SI w Meta.

W obydwu przypadkach należy wybrać opcję zgłoś sprzeciw, po czym wysłać takie żądanie. Prośba wysłana.

Problem pojawia się w przypadku WhatsAppa, albowiem nie ma takiej opcji i jedyne co można zrobić to wyciszyć czaty ze sztuczną inteligencją oraz wstrzymać się od jej używania. W ten sposób zagwarantujemy sobie, że nie będzie się ona uczyła na naszych działaniach.