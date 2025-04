Odebrałem swój pierwszy e-Polecony. Obeszło się bez awizo

Poczta Polska, operator wyznaczony do realizacji przesyłek w ramach e-Doręczeń, opublikowała dziś zachętę do skorzystania z tej usługi, tytułując ją: "Zacznij korzystać z e-Poleconego i zapomnij o papierowym awizo". Podpisuję się pod tą zachętą.

To w sumie ciekawe, iż Poczta Polska posługuje się w swoich przekazach tym znienawidzonym przez rodaków awizo, sama się przyczyniając do tych negatywnych skojarzeń.

Reklama

Niemniej z uwagi na to awizo, niemal natychmiast po rozpoczęciu świadczenia usługi e-Doręczeń przez Pocztę Polską 5 października 2021 roku, założyłem swój adres do e-Doręczeń. Jednak swój pierwszy e-Polecony otrzymałem dopiero 18 marca 2025 roku. Długo to trwało, ale odetchnąłem z ulgą, bo czekałem na tę korespondencję, a w drzwiach ani listonosza, ani awizo w skrzynce.

Wszystko zmieniło się,- na dobre, 1 stycznia 2025 roku, od kiedy to obowiązek korzystania z systemu e-Doręczeń objął urzędy i przedstawicieli zawodów zaufania publicznego - adwokatów, radców prawnych czy notariuszy (od 1 kwietnia przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS). Korespondencja, na którą czekałem miała być od Urzędu Miasta, więc instytucji objętej tym obowiązkiem. Myślę jednak, że obowiązek to złe słowo, bo to może się okazać sporą oszczędnością dla urzędów.

Tradycyjny polecony kosztuje aktualnie 7,80 zł, wprawdzie zwolniony jest z podatku VAT, na co nie zdecydował się ustawodawca w przypadku przesyłek w ramach e-Doręczeń, ale jeśli macie adres do e-Doręczeń, e-Polecony (PURDE) wysyłany jest do Was z automatu, a jego koszt to tylko 5,30 zł netto (6,52 zł brutto). Jeśli nie macie adresu do e-Doręczeń wysyłany jest e-Polecony hybrydowy (PUH), którego koszt to 8,35 zł netto (10,27 zł brutto).

Tak więc urzędy mogą oszczędzić na każdej przesyłce w pełni elektronicznej ponad złotówkę, do tego jest dużo bardziej skuteczna w doręczeniu niż tradycyjne, papierowe polecone. Zobaczmy teraz, jak ten cały system e-Doręczeń działa. Mogę to Wam pokazać na moim przykładzie.

Swój pierwszy e-Polecony otrzymałem 18 marca o 19:34, ale cały proces zaczął się nieco wcześniej, a odtworzyć go sobie można pobierając techniczne dowody takiego doręczenia.

I tak, mamy tu cztery etapy i statusy (serwery systemu mają przesunięcie czasu o jedną godzinę do tyłu):

2025-03-18 17:11:23 - wiadomość zaakceptowana (podejrzewam, że tu nastąpiło sprawdzenie czy mam adres do e-Doręczeń),

2025-03-18 17:22:47 - przesyłka została pomyślnie preawizowana adresatowi (wpłynięcie korespondencji na mój adres do e-Doręczeń),

2025-03-18 17:31:37 - udane powiadomienie o nowej wiadomości adresata (to mój odbiór powiadomienia na Gmailu o nowej korespondencji na mojej skrzynce do e-Doręczeń) - po mojej stronie był to czas 18 Mar 2025 10:31:38 -0700 (PDT), a więc 17:31:38 również z przesunięciem o godzinę do tyłu,

2025-03-18 18:34:28 - przesyłka pomyślnie dostarczona do adresata (odczytana przeze mnie na skrzynce e-Doręczeń).

Pozostały nam jeszcze do wyjaśnienia dwa statusy w samej treści powiadomienia na Gmailu od Poczty Polskiej, a dotyczące uznania przesyłki za doręczoną:

Reklama

dzień w którym pobierzesz przesyłkę albo

dzień następujący po upływie 14 dni od dnia przygotowania przesyłki do pobrania przez adresata (jeżeli ostatni dzień terminu odbioru wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to ten termin zostaje przedłużony do kolejnego dnia roboczego).

Pobrałem załącznik od razu, więc nadawca otrzymał od razu status uznania przesyłki za doręczoną. Jeśli bym tylko otworzył tę wiadomość, status ten otrzymałby po 14 dniach, nawet jakbym nie pobrał załącznika.

Wszystko jasne i klarowne jak dla mnie. Polecam więc założenie sobie adresu do e-Doręczeń i zapomnicie o awizo przynajmniej w tego typu korespondencjach (sądowe mają dołączyć dopiero w 2029 roku).

Reklama

Jak go założyć, opisałem Wam już to we wpisie e-Doręczenia w pigułce, tutaj zostawię tylko skróconą instrukcję od Poczty Polskiej: