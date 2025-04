Plotki o zainteresowaniu polską stacją krążyły już po Europie od kilku miesięcy. Kierowały one wzrok śledzących sprawę do naszych sąsiadów, lecz wciąż brakowało konkretów. Na szczęście w końcu są oficjalne wieści. Wiemy co dalej z TVNem.

Wyjaśniła się przyszłość TVN! Oto właściciel polskiej stacji

Okres niepewności dla wszystkich pracowników stacji dobiegł końca. Oficjalną informację o losie naszej rodzimej stacji, podano bezpośrednio na łamach portalu TVN24, a więc części należącej właśnie do TVN S.A. Wyjaśniono, że komunikat pochodzi od najważniejszych osób zaangażowanych we stację, bowiem od CEO TVNu Katarzyny Kieli i prezesa Warner Bros. Discovery do spraw międzynarodowych Gerharda Zeilera.

"Przez ostatnie kilka miesięcy prowadziliśmy przegląd opcji strategicznych dla TVN. Jedną z możliwości branych pod uwagę była sprzedaż spółki. Taki proces nie jest niczym wyjątkowym w przypadku spółek giełdowych, takich jak Warner Bros. Discovery", można przeczytać na początku oświadczenia, które potwierdza napiętą sytuację w związku z potencjalna sprzedażą

Jak zostało wyjaśnione w dalszej jego części, obydwie strony rozmów, doszły wspólnie do wniosku, że optymalną opcją, będzie, aby TVN pozostał w strukturach Warner Bros. Discovery. W końcu stacja jest wciąż liderem w Polsce oraz reprezentuje jeden z największych rynków naszego regionu.

Agencja Reutersa dorzuca zaś trochę więcej informacji, które się nie pojawiły w oficjalnym tekście. Potwierdza, że w wiadomości wysłanej do pracowników został przedstawiony tekst o podobnym kontekście – podziękowania i decyzja podyktowana logiką – ale wskazuje także na sytuację geopolityczną. Źródło Reutersa poinformowało, że w trakcie wyścigu po własność nad TVNem, jedna ze stron zrezygnowała ze względu na zagrożenia polityczne na świecie i obawę o nadchodzącą recesję gospodarczą.