Latarnia morska z klocków LEGO zachwyca. Szkoda, że jest taka droga

LEGO Ideas to projekt, który zachęca fanów popularnych klocków do tworzenia własnych zestawów. Poddawane ocenie przez społeczność, a następnie przez pracowników firmy, mają szansę trafić do sprzedaży. Na przestrzeni ostatnich miesięcy do sklepów trafiło kilka interesujących zestawów, które powstały na podstawie projektów fanów. Wybrane zostały na podstawie zgłoszeń z liczbą głosów przekraczająca 10 tys. Musiały również znaleźć uznanie jury składającego się z ekspertów LEGO.

LEGO nie kazało nam długo czekać na kolejny zestaw z serii Ideas, który trafi do sprzedaży. Po LEGO The Office, który trafi w gusta fanów amerykańskiego serialu, nietypowym Kwartecie jazzowy i wymyślnej „Gwiaździstej nocy” Vincenta van Gogha przyszła pora na budynek. I to nie byle jaki budynek.

Fan, który zaprojektował ten zestaw, Sandro Quattrini, chciał uchwycić magiczną naturę latarni morskich, które odwiedził podczas rodzinnych wypraw

Zaprezentowana właśnie zmechanizowana latarnia LEGO to zestaw składający z latarni wyposażonej w działającą soczewką Fresnela. Skupia ona światło, a dzięki obrotowemu mechanizmowi rozprowadza światło równomiernie wokół siebie. Oprócz samej latarni, w zestawie dostępna jest chatka z jarzącym się kominkiem. Chata i wieża oferują łatwy dostęp do środka. Można więc podziwiać ich szczegółowe wnętrza. Całość osadzona jest na zbudowanej z klocków skale prowadzącej do molo i jaskini ze skarbem piratów.

Zmechanizowana latarnia LEGO. Najnowszy projekt LEGO Ideas trafia do sprzedaży

Całość składa się z 2065 elementów i mierzy 54 cm wysokości, 25 cm szerokości i 25 cm głębokości. Nie da się ukryć, że na tle pozostałych zestawów LEGO, które w ostatnim czasie trafiły do sprzedaży, ten prezentuje się naprawdę okazale - i to nie tylko ze względu na fakt, że latarnia jest w pełni zmechanizowana. Skrzętnie ukryte okablowanie, schowek na baterie, średniej wielkości silnik sprawiają wrażenie, że budowla ta działa tak, jak w prawdziwym świecie.

Dodatkowe elementy, w postaci minifigurki latarnika i żeglarza, łodzi wiosłowej do zbudowania i figurki mewy oraz kota nadają całości unikatowego charakteru. Dla osób, które znudzone są już klasycznymi zestawami lub markami, po które chętnie sięga LEGO, latarnia może okazać się świetnym wyborem. Tym bardziej, że patrząc na jej zdjęcia można wnioskować, że wkomponuje się w niemal każde otoczenie.

Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Niestety, za zmechanizowaną latarnię LEGO przyjdzie sporo zapłacić. W oficjalnym sklepie LEGO.com zestaw ten pojawi się w sprzedaży dopiero 1 września. Wyceniono go na 1399,99 zł. W sklepach partnerskich cena ta może być nieznacznie niższa. Nie da się jednak ukryć, że to wciąż dużo. Warto pamiętać, że LEGO nigdy tanie nie było, jednak cena oscylująca w okół 1500 zł może skutecznie odstraszyć potencjalnych kupujących. Nawet za coś, co będzie cieszyć oko przez długi czas. Nie pomaga też fakt, że w ostatnim czasie LEGO zaserwowało swoim fanom podwyżki. I to takie, które sięgają nawet 1/4 ceny poszczególnych zestawów. Więcej na ten temat pisał Kamil w swoim tekście LEGO podnosi oficjalne ceny zestawów nawet o 25%.