Złożono już milion e-PITów. Sprawdź kiedy dostaniesz zwrot

Ponad milion deklaracji za pośrednictwem Twój e-PIT

Usługa Twój e-PIT dostępna jest już od kilku lat i każdego roku bije nowe rekordy popularności. Nic w tym dziwnego, po zalogowaniu się do systemu wszystkie dane są już wstępnie wypełnione przez urząd skarbowy, a nam pozostaje tylko doliczyć ewentualne ulgi oraz zaakceptować rozliczenie. O tym jak korzystać z usługi Twój e-PIT pisaliśmy w osobnym tekście. W tym roku możemy mieć nowy rekord, bo z rozliczenia za pośrednictwem rządowego portalu po raz pierwszy mogą skorzystać przedsiębiorcy. Dynamika nie jest jednak tak duża jak w poprzednim roku, bo z rozliczeniem PITa zazwyczaj śpieszą się Ci, którzy dostaną zwrot nadpłaconego podatku. Mimo tego ponad 1 milion złożonych deklaracji w 4 dni robi spore wrażenie.

Kiedy dostanę zwrot z podatku?

Rządowy portal podatkowy pozwala nie tylko rozliczyć roczną deklarację podatkową, ale daje również dostęp do szeregu innych usług. Możemy za jego pośrednictwem np. sprawdzić historię złożonych deklaracji podatkowych, akty notarialne, a nawet zapłacone (lub nie ;-)) mandaty. Mamy tam też zakładkę "Zwroty podatków", gdzie można prześledzić historię zwrotów z ostatnich lat. Znajdziecie tam informacje z tytułu jakich deklaracji, za jaki okres i w jakiej kwocie dostaliście zwrot podatku. To jednak nie wszystko.

Przechodząc do zakładki Rozliczenia można podejrzeć status aktualnego zwrotu z podatku. Jeśli z rozliczenia rocznego wynika, że powinniście otrzymać nadpłatę podatku dochodowego, to właśnie tutaj będzie informacja kiedy najpóźniej wpłynie ona na wasze konto. Formalnie przy deklaracji złożonej elektroniczne, urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku. W praktyce zazwyczaj trwa to znacznie krócej. Rekordziści dostają swoje zwroty w ciągu kilku dni, więc datę podaną w zakładce rozliczenia trzeba potraktować tylko datę graniczną. Status zwrotu, jeśli będzie w trakcie realizacji, będzie można sprawdzić w zakładce "Zwroty podatków".

Ministerstwo Finansów w tym roku nie spodziewa się tak wielu zwrotów jak w poprzednim roku, kiedy to było sporo zamieszania związanego z Polskim Ładem (i jego wycofaniem). Trudno jednak powiedzieć, czy wpłynie to na czas realizacji zwrotów. Jeśli natomiast musicie podatek nadpłacić, to dobra informacja jest taka, że nawet jak rozliczycie deklarację roczną obecnie, to termin płatności podatku mija dopiero 30 kwietnia 2024 roku.