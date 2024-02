Rządowa aplikacja mobilna do rozliczania PIT. Wiemy, kiedy z niej skorzystacie

Płatności za pomocą BLIK-a i specjalna aplikacja do rozliczeń to jedne z nowości w rozliczaniu PIT-tu w 2024 roku. Co warto wiedzieć?

W roku 2023 Polacy mogli się cieszyć rekordowymi zwrotami podatku PIT, które sięgnęły imponującej kwoty 27 mld zł, obejmującej 15,7 mln deklaracji. Nadpłaty podatku wynikały głównie z implementacji Polskiego Ładu, gdzie znaczna część podatku została nadpłacona w formie zaliczek.

W roku 2023 średni zwrot z deklaracji PIT wynosił 1715,45 zł, a średni czas oczekiwania na zwrot to 19 dni. Dochody budżetu państwa z podatku PIT w tym okresie wyniosły 91,7 mld zł, co stanowiło wzrost o 34,6% w porównaniu z rokiem 2022. Jednakże, nadchodzące lata mogą przynieść zmiany, o czym między innymi mówił Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcina Łoboda.

Szef KAS, przewiduje, że w 2024 roku możemy spodziewać się mniejszych nadpłat i mniejszych zwrotów podatku. Usługa rozliczenia podatku dochodowego za 2023 rok będzie dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia, a Łoboda zachęca do korzystania z elektronicznej formy składania deklaracji poprzez system Twój e-PIT.

Ma to zapewnić szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Usługa działa od rana i choć niektórzy mieli pewne problemy, by z niej skorzystać (zapewne z powodu dużego obciążenia serwerów), to wykonanie rozliczenia online jest możliwe i skorzystało z niego już mnóstwo osób.

Rozliczanie PIT - aplikacja mobilna. Płatność BLIK-iem

W 2024 roku elektroniczne rozliczanie podatków będzie dostępne także dla przedsiębiorców i działów specjalnych produkcji rolniczej. Podatnicy, którzy muszą dopłacić, będą mogli to zrobić m.in. za pomocą BLIK-a. Ponadto, przygotowywana jest aplikacja mobilna (za bankier.pl) umożliwiająca rozliczenie podatku za 2024 rok oraz dokonywanie płatności, co z pewnością spodoba się sporej grupie osób, które chciałyby to zrobić szybko na smartfonie. Nie mamy jednak pewności, że zostanie ona przygotowana na czas.