Od kiedy będzie można rozliczyć PIT za 2023 rok? Ważny komunikat Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów przeprowadzi na dniach prace serwisowe e-Urzędu Skarbowego – co to oznacza dla podatnika?

Mamy początek nowego roku, a to oznacza, że każdy, kto uzyskał przychody w roku podatkowym 2023, musi powoli przygotowywać się do złożenia deklaracji PIT. Można oczywiście w tym celu udać się bezpośrednio do Urzędu Skarbowego i czekać w długich kolejkach, ale wygodniejszą metodą – coraz częściej wybieraną przez Polaków – jest złożenie deklaracji przez internet, wykorzystując usługę Twój e-Pit. Ci z Was, którzy już teraz chcą rozliczyć się online, mogą napotkać w nadchodzących dniach problemy, bo ta opcja w e-Urzędzie Skarbowym będzie wyłączona. Dlaczego?

e-PIT nie działa – kiedy usługa będzie dostępna?

Ministerstwo Finansów na oficjalnej stronie poinformowało o pracach serwisowych, które w terminie od 2 do 14 lutego br. będą prowadzone w usłudze Twój e-PIT. Mają one na celu odpowiednie przygotowanie infrastruktury do zeznań podatkowych za 2023 rok i będą skutkować wyłączeniem opcji składania deklaracji przez internet aż do połowy przyszłego miesiąca.

Na szczęście nie dotyczy to pozostałych usług – takich jak sprawdzanie mandatów, czy wgląd w akty notarialne. Te bez żadnych utrudnień dostępne będą podczas prowadzenia prac serwisowych w usłudze Twój e-PIT.

Od kiedy można składać deklarację PIT?

Każdy, kto osiągnął dochody podlegające opodatkowaniu w 2023, musi złożyć deklarację podatkową. Z tym lepiej nie zwlekać, bo konsekwencją spóźnialstwa może być grzywna nałożona przez urząd. Deklarację można składać maksymalnie do 30 kwietnia, ale im wcześniej, tym lepiej, bo wtedy zazwyczaj liczyć możemy na szybszy zwrot ewentualnego podatku. Jeśli preferujecie korzystanie z e-Urzędu Skarbowego, to będziecie mogli przy jego pomocy złożyć PIT już od 15 lutego, czyli tuż po zakończeniu prac serwisowych – dopiero wtedy zeznanie podatkowe zostanie udostępnione w zakładce bieżących dokumentów.

Jak rozliczyć się przez internet? To proste – wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego pod tym adresem, zalogować profilem zaufanym, mObywatelem, e-dowodem, bankowością elektroniczną lub swoimi danymi podatkowymi, a następnie przejść do zakładki Twój e-PIT.

Stock image from Depositphotos